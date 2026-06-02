Автоматичне продовження відстрочки в ТЦК: один обов'язок громадянина

Застосунок "Резерв+", де потрібно контролювати автоматичне продовження відстрочки. Фото: Новини.LIVE

Якщо громадянин оформив відстрочку від мобілізації за станом здоров’я, ця відстрочка має продовжуватися автоматично, без участі громадянина. Цей процес відбувається кожні три місяці після продовження мобілізації рішенням Верховної Ради. Але громадянину потрібно контролювати інформацію про свою відстрочку у розширених даних застосунку "Резерв+".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка безстрокова і на певний строк

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаних і резервістів. Мобілізація розпочалася 24 лютого 2022 року, після того, як на усій території країни оголосили воєнний стан.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації. Це право потрібно оформити, бо без діючої відстрочки громадянина можуть мобілізувати попри наявність відповідних підстав.

Відстрочка може бути як безстрокова, так і оформлена до якогось певного моменту, поки діятиме право на відстрочку. Безстрокова відстрочка формально діє протягом часу воєнного стану, а після продовження цього особливого періоду має бути автоматично продовжена.

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Що повинен зробити громадянин з відстрочкою

До юристів звернувся громадянин, який оформив відстрочку від мобілізації за п.2 ч.1 ст.23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Йдеться про осіб з інвалідністю чи тимчасово непридатних.

Чоловік поцікавився, чи продовжиться така відстрочка автоматично. І що потрібно робити самому громадянину, який оформив відстрочку за такою причиною.

Адвокат Юрій Айвазян підкреслив, коментуючи цю ситуацію, що особливих проблем не має бути: "За наявної практики кожні три місяці Ваша відстрочка буде продовжуватися автоматично. Все, що Вам потрібно, це контролювати інформацію у розширених даних з Реєстру з приводу оновлення дати, до якої надана відстрочка".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, який список документів потрібен для того, щоб продовжити відстрочку для догляду.

Відстрочка від мобілізації, оформлена для догляду за близьким родичем, має бути продовжена автоматично. Але на практиці, зазначили юристи, ситуація може бути дещо іншою. Тож військовозобов’язаному громадянину, можливо, доведеться відвідати ЦНАП із документами.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, коли для продовження відстрочки потрібно йти до ЦНАПу.

Військовозобов’язаним варто подати документи на продовження відстрочки, не чекаючи завершення терміну її дії. Вчасне звернення допоможе уникнути мобілізації у "сірій зоні" між двома указами про продовження воєнного стану.