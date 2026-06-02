Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Автоматическое продление отсрочки в ТЦК: одна обязанность гражданина

Автоматическое продление отсрочки в ТЦК: одна обязанность гражданина

Ua ru
Дата публикации 2 июня 2026 21:40
Автоматическое продление отсрочки в ТЦК: одна обязанность гражданина
Приложение "Резерв+", где нужно контролировать автоматическое продление отсрочки. Фото: Новини.LIVE

Если гражданин оформил отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья, эта отсрочка должна продолжаться автоматически, без участия гражданина. Этот процесс происходит каждые три месяца после продолжения мобилизации решением Верховной Рады. Но гражданину нужно контролировать информацию о своей отсрочке в расширенных данных приложения "Резерв+".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка бессрочная и на определенный срок

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанных и резервистов. Мобилизация началась 24 февраля 2022 года, после того, как на всей территории страны объявили военное положение.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации. Это право нужно оформить, потому что без действующей отсрочки гражданина могут мобилизовать, несмотря на наличие соответствующих оснований.

Отсрочка может быть как бессрочная, так и оформлена до какого-то определенного момента, пока будет действовать право на отсрочку. Бессрочная отсрочка формально действует в течение времени военного положения, а после продолжения этого особого периода должна быть автоматически продлена.

Читайте также:

Что должен сделать гражданин с отсрочкой

К юристам обратился гражданин, который оформил отсрочку от мобилизации по п.2 ч.1 ст.23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Речь идет о лицах с инвалидностью или временно непригодных.

Мужчина поинтересовался, продолжится ли такая отсрочка автоматически. И что нужно делать самому гражданину, который оформил отсрочку по такой причине.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, комментируя эту ситуацию, что особых проблем не должно быть: "При существующей практике каждые три месяца Ваша отсрочка будет продлеваться автоматически. Все, что Вам нужно, это контролировать информацию в расширенных данных из Реестра по поводу обновления даты, до которой предоставлена отсрочка".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какой список документов нужен для того, чтобы продлить отсрочку для ухода.

Отсрочка от мобилизации, оформленная для ухода за близким родственником, должна быть продлена автоматически. Но на практике, отметили юристы, ситуация может быть несколько иной. Поэтому военнообязанному гражданину, возможно, придется посетить ЦПАУ с документами.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, когда для продления отсрочки нужно идти в ЦПАУ.

Военнообязанным стоит подать документы на продление отсрочки, не дожидаясь завершения срока ее действия. Своевременное обращение поможет избежать мобилизации в "серой зоне" между двумя указами о продлении военного положения.

отсрочка реестр Оберіг Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации