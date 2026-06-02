Автоматическое продление отсрочки в ТЦК: одна обязанность гражданина

Приложение "Резерв+", где нужно контролировать автоматическое продление отсрочки. Фото: Новини.LIVE

Если гражданин оформил отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья, эта отсрочка должна продолжаться автоматически, без участия гражданина. Этот процесс происходит каждые три месяца после продолжения мобилизации решением Верховной Рады. Но гражданину нужно контролировать информацию о своей отсрочке в расширенных данных приложения "Резерв+".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка бессрочная и на определенный срок

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанных и резервистов. Мобилизация началась 24 февраля 2022 года, после того, как на всей территории страны объявили военное положение.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации. Это право нужно оформить, потому что без действующей отсрочки гражданина могут мобилизовать, несмотря на наличие соответствующих оснований.

Отсрочка может быть как бессрочная, так и оформлена до какого-то определенного момента, пока будет действовать право на отсрочку. Бессрочная отсрочка формально действует в течение времени военного положения, а после продолжения этого особого периода должна быть автоматически продлена.

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Что должен сделать гражданин с отсрочкой

К юристам обратился гражданин, который оформил отсрочку от мобилизации по п.2 ч.1 ст.23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Речь идет о лицах с инвалидностью или временно непригодных.

Мужчина поинтересовался, продолжится ли такая отсрочка автоматически. И что нужно делать самому гражданину, который оформил отсрочку по такой причине.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, комментируя эту ситуацию, что особых проблем не должно быть: "При существующей практике каждые три месяца Ваша отсрочка будет продлеваться автоматически. Все, что Вам нужно, это контролировать информацию в расширенных данных из Реестра по поводу обновления даты, до которой предоставлена отсрочка".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какой список документов нужен для того, чтобы продлить отсрочку для ухода.

Отсрочка от мобилизации, оформленная для ухода за близким родственником, должна быть продлена автоматически. Но на практике, отметили юристы, ситуация может быть несколько иной. Поэтому военнообязанному гражданину, возможно, придется посетить ЦПАУ с документами.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, когда для продления отсрочки нужно идти в ЦПАУ.

Военнообязанным стоит подать документы на продление отсрочки, не дожидаясь завершения срока ее действия. Своевременное обращение поможет избежать мобилизации в "серой зоне" между двумя указами о продлении военного положения.