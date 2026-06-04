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Главная ТЦК Юрист разъяснила полномочия ТЦК при проверке документов

Юрист разъяснила полномочия ТЦК при проверке документов

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 07:30
Юрист разъяснила полномочия ТЦК при проверке документов
Проверка документов ТЦК. Фото: скриншот YouTube

Во время мероприятий по мобилизации проверять документы граждан могут представители территориальных центров комплектования, сотрудники полиции и представители Государственной пограничной службы. При этом полномочия каждой из этих структур отличаются и регулируются законодательством. Сотрудники ТЦК имеют право требовать только документы, связанные с воинским учетом или удостоверением личности.

Об этом рассказала адвокат Юлия Антонюк, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на УНИАН

Юрист подчеркнула, что установление личности гражданина и применение к нему мер принуждения относятся исключительно к компетенции правоохранительных органов. Именно полицейские могут принимать решения о задержании или доставлении человека в отделение полиции при наличии предусмотренных законом оснований. Сам факт проверки документов сотрудниками ТЦК не предоставляет им таких полномочий.

Что должен предъявить представитель ТЦК

Гражданин имеет право попросить представителя ТЦК назвать должность, предъявить служебное удостоверение и объяснить основания проверки документов. Если сотрудник не может подтвердить свои полномочия, человек вправе отказаться от предъявления документов. Также адвокат отметила, что законодательство обязывает гражданина показать документы для проверки, однако не требует передавать их в руки проверяющему.

Представители ТЦК не вправе требовать сведения, не связанные с воинским учетом. Речь идет о банковских данных, информации о доходах и имуществе, медицинских документах и других личных сведениях, если их предоставление не предусмотрено законодательством о воинском учете и мобилизации.

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Напомним, Новини.LIVE разбирали процедуру подачи заявления в ТЦК и СП для отмены штрафа.

Кроме того, Новини.LIVE описали ситуацию, когда штраф продолжает числиться из-за отсутствия необходимых действий со стороны работников ТЦК.

мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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