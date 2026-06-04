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Главная ТЦК Заявление в ТЦК на снятие штрафа: юрист дал совет, как написать

Заявление в ТЦК на снятие штрафа: юрист дал совет, как написать

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 00:30
Заявление в ТЦК на снятие штрафа: юрист дал совет, как написать
Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Если территориальный центр комплектования нарушил права гражданина, например, не снял с него штраф в ситуации, когда это необходимо сделать, гражданин может подать заявление-жалобу на эти действия или бездействие ТЦК. Юристы объяснили, что такие заявления не имеют какого-то одного шаблона. Гражданин имеет право написать его в произвольной форме, главное, чтобы была изложена суть претензии.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Обязанности ТЦК и граждан

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Этим процессом руководят территориальные центры комплектования.

Граждане имеют перед ТЦК обязательства, в частности, по соблюдению правил воинского учета. Нарушение этих обязательств наказывают административными санкциями.

С другой стороны, граждане имеют право требовать от работников территориальных центров комплектования соблюдения норм законодательства. В случае нарушения этих норм работниками ТЦК граждане могут обжаловать некорректные или незаконные действия центра комплектования.

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Шаблона заявления не существует

К юристам обратился гражданин, который планирует написать заявление в территориальный центр комплектования. Он пояснил, что хочет добиться от ТЦК снятия штрафа и розыска, которые уже должны были быть сняты из-за истечения сроков действия этих административных санкций.

Гражданин поинтересовался, как именно нужно писать такое заявление. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Установленного образца не существует, такие заявления составляются индивидуально".

Айвазян объяснил, что можно делать, когда центр комплектования отказался выполнить свою обязанность: "Если в ответ ТЦК предоставит отказ в снятии с розыска, то последний Вы сможете обжаловать. Это можно сделать заявлением или в областной ТЦК, или в суд".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.

В Украине все военнообязанные мужчины должны соблюдать правила воинского учета. А в случае их нарушений ТЦК и СП могут выписать штраф в размере от 17 до 25, 5 тыс. грн. С 17 апреля 2025 года появилась возможность платить половину от суммы взыскания. Однако воспользоваться этой возможностью не так просто.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что запрос в ТЦК лучше сделать через адвоката.

Гражданин имеет право при необходимости подать запрос в территориальный центр комплектования. Это можно сделать как самостоятельно, так и с помощью адвоката. Юристы объяснили, почему адвокатский запрос является более эффективным.

ТЦК и СП военнообязанные заявление
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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