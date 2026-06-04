Заява в ТЦК на зняття штрафу: юрист дав пораду, як написати

Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Якщо територіальний центр комплектування порушив права громадянина, наприклад, не зняв з нього штраф у ситуації, коли це необхідно зробити, громадянин може подати заяву-скаргу на ці дії чи бездіяльність ТЦК. Юристи пояснили, що такі заяви не мають якогось одного шаблону. Громадянин має право написати її у довільній формі, головне, аби була викладена суть претензії.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Обов’язки ТЦК і громадян

В Україні продовжується загальна мобілізація. Цим процесом керують територіальні центри комплектування.

Громадяни мають перед ТЦК зобов’язання, зокрема, щодо дотримання правил військового обліку. Порушення цих зобов’язань карають адміністративними санкціями.

З іншого боку, громадяни мають право вимагати від працівників територіальних центрів комплектування дотримання норм законодавства. У випадку порушення цих норм працівниками ТЦК громадяни можуть оскаржити некоректні чи незаконні дії центру комплектування.

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Шаблона заяви не існує

До юристів звернувся громадянин, який планує написати заяву в територіальний центр комплектування. Він пояснив, що хоче добитися від ТЦК зняття штрафу і розшуку, які уже мали бути зняті через закінчення термінів дії цих адміністративних санкцій.

Громадянин поцікавився, як саме потрібно писати таку заяву. Адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "Встановленого зразка не існує, такі заяви складаються індивідуально".

Айвазян пояснив, що можна робити, коли центр комплектування відмовився виконати свій обов’язок: "Якщо у відповідь ТЦК надасть відмову у знятті з розшуку, то останню Ви зможете оскаржити. Це можна зробити заявою або до обласного ТЦК, або до суду".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як можна сплатити штраф від ТЦК зі знижкою.

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки повинні дотримуватись правил військового обліку. А у разі їх порушень ТЦК та СП можуть виписати штраф у розмірі від 17 до 25, 5 тис. грн. З 17 квітня 2025 року з'явилась можливість сплачувати половину від суми стягнення. Проте скористатися цією можливістю не так просто.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що запит до ТЦК краще зробити через адвоката.

Громадянин має право за потреби подати запит до територіального центру комплектування. Це можна зробити як самостійно, так і за допомогою адвоката. Юристи пояснили, чому адвокатський запит є ефективнішим.