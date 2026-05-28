Скасувати розшук ТЦК можна через три місяці: що потрібно знати

Територіальний центр комплектування оголошує у розшук порушників правил військового обліку. Розшук має тривати три місяці після дня оголошення. Надалі громадянин має право ініціювати закриття справи про розшук.

ТЦК і розшук порушників

Територіальні центри комплектування займаються процесом військового обліку чоловічого населення. Також ТЦК під час дії воєнного стану проводять загальну мобілізацію в обсягах, потрібних для захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Щодо порушників військового обліку ТЦК мають право застосовувати різноманітні обмежувальні санкції. Це, зокрема, оголошення такого громадянина у розшук.

Подати порушника правил військового обліку у розшук можна тоді, коли він не виконав попередню вимогу ТЦК. Ця вимога зазвичай полягає у сплаті штрафу, накладеному за порушення.

Розшук триває три місяці, далі можна закривати справу

До юристів звернувся громадянин, який перебував у розшуку раніше. Він пояснив, що був знятий з розшуку, але згодом у "Резерв+" знову з’явилася інформація про розшук.

Громадянин поцікавився, як довго може тривати розшук, оголошений територіальним центром комплектування. Юристи пояснили, що процес розшуку ТЦК не є безстроковим і має чітко визначені законодавством рамки.

Оскільки розшук є адміністративною, а не кримінальною санкцією, то і строки регулюються Кодексом України про адміністративні порушення. Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Після того, як перебуватимете у розшуку три місяці, можете ініціювати закриття справи у зв'язку зі спливанням строків давності".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що розшук ТЦК громадянина, який перебуває в ЗСУ, має бути скасований.

Територіальний центр комплектування може оголошувати у розшук громадян через неявку за повісткою. Але якщо громадянин у цей час проходив військову службу, ТЦК не може застосовувати до нього жодних санкцій. Наявний же розшук вважається незаконним і повинен бути скасований.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що під час госпіталізації особи у розшуку ТЦК військово-обліковий документ не потрібен.

Екстрена госпіталізація громадянина є його правом, записаним у Конституцію. При цьому не має значення, перебуває така особа у розшуку ТЦК чи ні. Лікарі не повинні перевіряти військово-облікові документи чи інформувати поліцію.