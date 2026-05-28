Отменить розыск ТЦК можно через три месяца: что нужно знать

Территориальный центр комплектования объявляет в розыск нарушителей правил воинского учета. Розыск должен длиться три месяца после дня объявления. В дальнейшем гражданин имеет право инициировать закрытие дела о розыске.

ТЦК и розыск нарушителей

Территориальные центры комплектования занимаются процессом воинского учета мужского населения. Также ТЦК во время действия военного положения проводят всеобщую мобилизацию в объемах, необходимых для защиты территориальной целостности и независимости Украины.

В отношении нарушителей воинского учета ТЦК имеют право применять различные ограничительные санкции. Это, в частности, объявление такого гражданина в розыск.

Подать нарушителя правил воинского учета в розыск можно тогда, когда он не выполнил предварительное требование ТЦК. Это требование обычно заключается в уплате штрафа, наложенного за нарушение.

Розыск длится три месяца, дальше можно закрывать дело

К юристам обратился гражданин, который находился в розыске ранее. Он пояснил, что был снят с розыска, но впоследствии в "Резерв+" снова появилась информация о розыске.

Гражданин поинтересовался, как долго может длиться розыск, объявленный территориальным центром комплектования. Юристы объяснили, что процесс розыска ТЦК не является бессрочным и имеет четко определенные законодательством рамки.

Поскольку розыск является административной, а не уголовной санкцией, то и сроки регулируются Кодексом Украины об административных нарушениях. Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил: "После того, как будете находиться в розыске три месяца, можете инициировать закрытие дела в связи с истечением сроков давности".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что розыск ТЦК гражданина, который находится в ВСУ, должен быть отменен.

Территориальный центр комплектования может объявлять в розыск граждан из-за неявки по повестке. Но если гражданин в это время проходил военную службу, ТЦК не может применять к нему никаких санкций. Имеющийся же розыск считается незаконным и должен быть отменен.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что при госпитализации лица в розыск ТЦК военно-учетный документ не нужен.

Экстренная госпитализация гражданина является его правом, записанным в Конституцию. При этом не имеет значения, находится такое лицо в розыске ТЦК или нет. Врачи не должны проверять военно-учетные документы или информировать полицию.