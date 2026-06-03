Запит до ТЦК: краще зробити через адвоката

Працівники ТЦК з документами. Фото: "Суспільне Луцьк"

Громадянин має право за потреби подати запит до територіального центру комплектування. Це можна зробити як самостійно, так і за допомогою адвоката. Юристи пояснили, чому адвокатський запит є ефективнішим.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік в центрах комплектування

Територіальні центри комплектування займаються процесом загальної мобілізації. У мирний час ТЦК контролюють військовий облік загалом.

Територіальний центр комплектування ухвалює рішення про мобілізацію того чи іншого громадянина. Рішення своє керівництво ТЦК ухвалює зазвичай на базі висновку військово-лікарської комісії.

За порушення правил військового обліку ТЦК має право оголосити порушника у розшук. Втім, протягом особливого періоду неодноразово фіксувалися випадки помилкового чи просто незаконного оголошення громадян у розшук.

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Як зробити запит в ТЦК

До юристів звернувся громадянин, якого оголосили у розшук. Сам чоловік наголосив, що термін розшуку уже мав би закінчитися, але в реєстрі ця інформація не відображається.

Громадянин поцікавився, що йому робити у такій ситуації. Адвокат Юрій Айвазян наголосив, коментуючи цей випадок: "Для цього робиться запит до ТЦК на отримання інформації".

Айвазян пояснив, як саме потрібно зробити цей запит: "Запит Ви можете зробити самостійно або за допомогою адвоката. Адвокатський запит розглядається значно швидше, та й ставлення до нього з боку працівників ТЦК більш "дисципліноване".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, куди звертатися зі скаргою на незаконні дії ТЦК.

Військовозобов’язані громадяни мають право на скаргу на дії територіального центру комплектування. Оскаржити незаконні дії ТЦК можна як через особисте подання заяви, так і в телефонному режимі.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що кількість скарг на ТЦК з 2022 року зросла у 340 разів.

Упродовж трьох років кількість звернень через порушення під час мобілізації стрімко зросла. У 2022 році було лише 18 скарг, тоді як тогоріч зареєстрували шість тисяч 127 звернень. Найчастіше люди скаржаться на перевищення повноважень працівниками ТЦК та СП.