Запрос в ТЦК: лучше сделать через адвоката

Работники ТЦК с документами. Фото: "Суспільне Луцьк"

Гражданин имеет право при необходимости подать запрос в территориальный центр комплектования. Это можно сделать как самостоятельно, так и с помощью адвоката. Юристы объяснили, почему адвокатский запрос является более эффективным.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет в центрах комплектования

Территориальные центры комплектования занимаются процессом всеобщей мобилизации. В мирное время ТЦК контролируют воинский учет в целом.

Территориальный центр комплектования принимает решение о мобилизации того или иного гражданина. Решение свое руководство ТЦК принимает обычно на базе заключения военно-врачебной комиссии.

За нарушение правил воинского учета ТЦК имеет право объявить нарушителя в розыск. Впрочем, в течение особого периода неоднократно фиксировались случаи ошибочного или просто незаконного объявления граждан в розыск.

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Как сделать запрос в ТЦК

К юристам обратился гражданин, которого объявили в розыск. Сам мужчина отметил, что срок розыска уже должен был бы закончиться, но в реестре эта информация не отображается.

Гражданин поинтересовался, что ему делать в такой ситуации. Адвокат Юрий Айвазян отметил, комментируя этот случай: "Для этого делается запрос в ТЦК на получение информации".

Айвазян объяснил, как именно нужно сделать этот запрос: "Запрос Вы можете сделать самостоятельно или с помощью адвоката. Адвокатский запрос рассматривается значительно быстрее, и отношение к нему со стороны работников ТЦК более "дисциплинированное".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, куда обращаться с жалобой на незаконные действия ТЦК.

Военнообязанные граждане имеют право на жалобу на действия территориального центра комплектования. Обжаловать незаконные действия ТЦК можно как через личную подачу заявления, так и в телефонном режиме.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что количество жалоб на ТЦК с 2022 года выросло в 340 раз.

В течение трех лет количество обращений из-за нарушений во время мобилизации стремительно возросло. В 2022 году было всего 18 жалоб, тогда как в прошлом году зарегистрировали шесть тысяч 127 обращений. Чаще всего люди жалуются на превышение полномочий работниками ТЦК и СП.