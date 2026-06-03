Штраф за необновленные данные: если ТЦК не отменил, пишите жалобу

Граждане в очереди на обновление данных в ТЦК. Фото: ЖОТЦК

За необновленные военно-учетные данные на граждан должны были наложить штраф. Но этот штраф имел определенные временные ограничения, до 2026 года его должны были снять. Если же штраф не был снят, эту бездеятельность ТЦК можно обжаловать.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Обновление военно-учетных данных

В 2024 году в Украине произошел массовый процесс обновления военно-учетных данных. Все граждане, которые находились на воинском учете, должны были обновить военно-учетные данные в территориальных центрах комплектования.

За не обновление данных на граждан должен был быть наложен штраф. Некоторых из оштрафованных даже объявили в розыск ТЦК.

Штраф и розыск за нарушение воинского учета, в частности, за необновленные военно-учетные данные, являются административным санкциями. Поэтому они имеют четко определенный срок действия.

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Жалоба на неснятый штраф

После того, как этот срок истек, штраф и розыск должны были быть сняты. К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли этот штраф оставаться до сих пор, в частности, будет ли он отображаться в "Резерв+" в 2026 году.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, подчеркнул: "В разделе "Штрафы" не должно быть никакой информации. Дело в том, что давно прошли сроки давности".

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, подтвердил: "Относительно Вашего правонарушения, то, конечно, сроки, определенные статьей 38 КУоАП, прошли еще в июле 2025 года". Если же такой штраф или розыск остались неснятыми, то, как посоветовал Владислав Дерий, все можно решить обжалованием: "Пишите жалобу в областной ТЦК и Минобороны".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как обновить военно-учетные данные в 2026 году.

Пройти процесс обновления военно-учетных данных военнообязанный гражданин может и в 2026 году. Юристы объяснили, как это сделать и какие последствия могут иметь место в такой ситуации.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, в 2026 году ответственность за необновленные данные отменили, но требование обновить данные оставили.

Граждан, которые не обновили в 2024 году военно-учетные данные, могли объявить в розыск. По состоянию на июнь 2026-го розыск уже отменен из-за истечения срока привлечения к административной ответственности. Но требование обновить военно-учетные данные осталось актуальным.