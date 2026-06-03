Штраф за неоновлені дані: якщо ТЦК не скасував, пишіть скаргу

Громадяни в черзі на оновлення даних в ТЦК. Фото: ЖОТЦК

За неоновлені військово-облікові дані на громадян мали накласти штраф. Але цей штраф мав певні часові обмеження, до 2026 року його повинні були зняти. Якщо ж штраф не був знятий, цю бездіяльність ТЦК можна оскаржити.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Оновлення військово-облікових даних

В 2024 році в Україні відбувся масовий процес оновлення військово-облікових даних. Усі громадяни, які перебували на військовому обліку, мали оновити військово-облікові дані у територіальних центрах комплектування.

За не оновлення даних на громадян мав бути накладений штраф. Декого із оштрафованих навіть оголосили у розшук ТЦК.

Штраф і розшук за порушення військового обліку, зокрема, за неоновлені військово-облікові дані, є адміністративним санкціями. Тож вони мають чітко визначений термін дії.

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Скарга на незнятий штраф

Після того, як цей термін закінчився, штраф і розшук мали бути зняті. До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може цей штраф залишатися до сьогодні, зокрема, чи буде він відображатися у "Резерв+" в 2026 році.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, підкреслив: "В розділі "Штрафи" не повинно бути ніякої інформації. Справа в тому, що давно пройшли строки давності".

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підтвердив: "Щодо Вашого правопорушення, то, звісно, строки, визначені статтею 38 КУпАП, минули ще у липні 2025 року". Якщо ж такий штраф чи розшук залишилися незнятими, то, як порадив Владислав Дерій, все можна вирішити оскарженням: "Пишіть скаргу до обласного ТЦК та Міноборони".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як оновити військово-облікові дані у 2026 році.

Пройти процес оновлення військово-облікових даних військовозобов’язаний громадянин може і в 2026 році. Юристи пояснили, як це зробити і які наслідки можуть мати місце у такій ситуації.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, у 2026 році відповідальність за неновлені дані скасували, але вимогу оновити дані залишили.

Громадян, які не оновили 2024 року військово-облікові дані, могли оголосити у розшук. Станом на червень 2026-го розшук уже скасований через спливання строку притягнення до адміністративної відповідальності. Але вимога оновити військово-облікові дані залишилася актуальною.