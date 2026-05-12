Оновлення даних у 2026 році: відповідальність скасували, але вимога чинна

Оновлення даних у 2026 році: відповідальність скасували, але вимогу ні
Громадян, які не оновили 2024 року військово-облікові дані, могли оголосити у розшук. Станом на травень 2026-го розшук уже скасований через спливання строку притягнення до адміністративної відповідальності. Але вимога оновити військово-облікові дані залишилася актуальною.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".
Оновлення військово-облікових даних
Процес оновлення військово-облікових даних в Україні стартував в 2024 році. Тоді були внесені відповідні зміни до законодавства.
Оновити військово-облікові дані потрібно було протягом кількох тижнів у той період. Ті, хто не встиг вчасно оновити дані, стали фактично порушниками правил військового обліку.
Тих, хто не оновив військово-облікові дані у визначений законом строк, могли оголосити у розшук ТЦК. Та, оскільки він має певні часові рамки, цей розшук уже був скасований.
Уже не порушник, але дані потрібно оновити
До юристів звернулася громадянка, яка має військовозобов’язаного родича. Вона поцікавилася статусом цієї особи, зважаючи на неоновлення військово-облікових даних.
Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що формально це справді було порушення. Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Загалом громадянин був порушником правил військового обліку, але станом на зараз вже не є таким, оскільки ще влітку минулого року сплинув строк притягнення до адміністративної відповідальності за несвоєчасне оновлення даних".
Айвазян додав щодо необхідності все ж оновити військово-облікові дані: "Зараз така особа вже не підпадає під санкції ТЦК. Проте, якщо у громадянина встановлений застосунок "Резерв+", було б бажано оновити дані".
В Україні продовжує працювати державний реєстр "Оберіг", система, у якій зібрано персональні й військово-облікові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Втім трапляються випадки, коли громадяни помічають, що дані, які вони бачать через застосунок "Резерв+", не збігаються з фактичними.
В Україні за правилами військового обліку, кожен військовозобов'язаний чоловік повинен вчасно повідомляти свій ТЦК про зміни у військово-облікових даних. Наразі це можна зробити й через застосунок "Резерв+".