Обновление данных в 2026 году: ответственность отменили, а требование нет

Дата публикации 12 мая 2026 06:30
Обновление данных в 2026 году: ответственность отменили, но требование действует
Приложение "Резерв+", где можно обновить военно-учетные данные. Фото: Новини.LIVE

Граждан, которые не обновили в 2024 году военно-учетные данные, могли объявить в розыск. По состоянию на май 2026-го розыск уже отменен из-за истечения срока привлечения к административной ответственности. Но требование обновить военно-учетные данные осталось актуальным.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристы.UA".

Обновление военно-учетных данных

Процесс обновления военно-учетных данных в Украине стартовал в 2024 году. Тогда были внесены соответствующие изменения в законодательство.

Обновить военно-учетные данные нужно было в течение нескольких недель в тот период. Те, кто не успел вовремя обновить данные, стали фактически нарушителями правил воинского учета.

Тех, кто не обновил военно-учетные данные в определенный законом срок, могли объявить в розыск ТЦК. Но, поскольку он имеет определенные временные рамки, этот розыск уже был отменен.

Уже не нарушитель, но данные нужно обновить

К юристам обратилась гражданка, которая имеет военнообязанного родственника. Она поинтересовалась статусом этого лица, учитывая необновление военно-учетных данных.

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что формально это действительно было нарушение. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "В целом гражданин был нарушителем правил воинского учета, но по состоянию на сейчас уже не является таковым, поскольку еще летом прошлого года истек срок привлечения к административной ответственности за несвоевременное обновление данных".

Айвазян добавил о необходимости все же обновить военно-учетные данные: "Сейчас такое лицо уже не подпадает под санкции ТЦК. Однако, если у гражданина установлено приложение "Резерв+", было бы желательно обновить данные".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как осуществить исправление данных в "Оберег" через ТЦК и "Резерв+".

В Украине продолжает работать государственный реестр "Оберіг", система, в которой собраны персональные и военно-учетные данные призывников, военнообязанных и резервистов. Впрочем, бывают случаи, когда граждане замечают, что данные, которые они видят через приложение "Резерв+", не совпадают с фактическими.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как часто можно обновлять данные в "Резерв+".

В Украине по правилам воинского учета, каждый военнообязанный человек должен вовремя сообщать свой ТЦК об изменениях в военно-учетных данных. Сейчас это можно сделать и через приложение "Резерв+".

личные данные ТЦК и СП розыск
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
