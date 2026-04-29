Непридатний, але порушник: потрібно писати лист в ТЦК

Громадянин пише заяву в ТЦК.

Після встановлення факту непридатності до військової служби громадянина виключають з військового обліку. Цей процес є незворотнім, тож повернути на облік громадянина не мають права. Відповідно, він має право оскаржити визнання його порушником військового обліку з боку ТЦК.

Виключення з військового обліку

Військовозобов’язаний громадянин за тих чи інших умов може бути виключений з військового обліку. Це, зокрема, відбувається після досягнення граничного віку перебування у запасі (для більшості громадян, крім старших офіцерів, це 60 років).

Та виключення з обліку може відбутися і до досягнення 60-річного віку. Це відбувається за станом здоров’я громадянина.

Частину військовозобов’язаних на ВЛК можуть визнати непридатними до військової служби. Саме з таким рішенням військово-лікарської комісії й виключають з військового обліку.

Читайте також:

Заява на адресу ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який був визнаний непридатним до військової служби і станом на цей момент не перебуває на військовому обліку. Але йому надійшов лист із ТЦК, де було вказано, що він порушив правила військового обліку.

Громадянин поцікавився у юристів, що йому робити у такій ситуації. Юрист Владислав Дерій, коментуючи ситуацію, пояснив, що, повернення на військовий облік (а тільки таких громадян можуть визнати порушниками) є незаконним.

Тому, зазначив Дерій, дії громадянина у такій ситуації мають бути наступними: "Вам потрібно по e-mail або рекомендованим листом з описом вкладеного направити до ТЦК заяву з вимогою внести інформацію про ваше виключення з обліку до реєстру "Оберіг" та вимогою зняти розшук. До заяви потрібно прикріпити копію паперового ВОД. Якщо протягом 5 робочих днів зміни не будуть внесені, Ви зможете оскаржити таку бездіяльність ТЦК у судовому порядку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чим відрізняються дві категорії непридатних до військової служби.

Новий статус для військовозобов’язаних "тимчасово непридатний" відрізняється від "обмежено придатного", який існував раніше. Визнані тимчасово непридатними мають проходити військово-лікарські комісії кожні 6-12 місяців.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що означає рішення ВЛК про "тимчасову непридатність".

Під час проходження військово-лікарської комісії військовозобов'язаного можуть визнати тимчасово непридатним. Йому можуть анаказати з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки через якийсь час.