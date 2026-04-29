Непригоден, но нарушитель: нужно писать письмо в ТЦК

Гражданин пишет заявление в ТЦК.

После установления факта непригодности к военной службе гражданина исключают с воинского учета. Этот процесс является необратимым, поэтому вернуть на учет гражданина не имеют права. Соответственно, он имеет право обжаловать признание его нарушителем воинского учета со стороны ТЦК.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Исключение с воинского учета

Военнообязанный гражданин при тех или иных условиях может быть исключен с воинского учета. Это, в частности, происходит после достижения предельного возраста пребывания в запасе (для большинства граждан, кроме старших офицеров, это 60 лет).

Но исключение с учета может произойти и до достижения 60-летнего возраста. Это происходит по состоянию здоровья гражданина.

Часть военнообязанных на ВВК могут признать непригодными к военной службе. Именно с таким решением военно-врачебной комиссии и исключают с воинского учета.

Заявление в адрес ТЦК

К юристам обратился гражданин, который был признан непригодным к военной службе и по состоянию на данный момент не состоит на воинском учете. Но ему пришло письмо из ТЦК, где было указано, что он нарушил правила воинского учета.

Гражданин поинтересовался у юристов, что ему делать в такой ситуации. Юрист Владислав Дерий, комментируя ситуацию, пояснил, что, возвращение на воинский учет (а только таких граждан могут признать нарушителями) является незаконным.

Поэтому, отметил Дерий, действия гражданина в такой ситуации должны быть следующими: "Вам нужно по e-mail или заказным письмом с описью вложенного направить в ТЦК заявление с требованием внести информацию о вашем исключении из учета в реестр "Оберіг" и требованием снять розыск. К заявлению нужно прикрепить копию бумажного ВУД. Если в течение 5 рабочих дней изменения не будут внесены, Вы сможете обжаловать такое бездействие ТЦК в судебном порядке".

Новый статус для военнообязанных "временно непригодный" отличается от "ограниченно годного", который существовал ранее. Признанные временно непригодными должны проходить военно-врачебные комиссии каждые 6-12 месяцев.

Во время прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанного могут признать временно непригодным. Ему могут приказать явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки через некоторое время.