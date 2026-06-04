Юрист роз'яснила повноваження ТЦК при перевірці документів

Перевірка документів ТЦК. Фото: скриншот YouTube

Під час заходів з мобілізації перевіряти документи громадян можуть представники територіальних центрів комплектування, співробітники поліції та представники Державної прикордонної служби. При цьому повноваження кожної з цих структур відрізняються і регулюються законодавством. Співробітники ТЦК мають право вимагати тільки документи, пов'язані з військовим обліком або посвідченням особи.

Про це розповіла адвокат Юлія Антонюк, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на УНІАН.

Юристка наголосила, що встановлення особи громадянина та застосування до нього примусових заходів належать виключно до компетенції правоохоронних органів. Саме поліцейські можуть ухвалювати рішення про затримання або доправлення людини у відділення поліції за наявності передбачених законом підстав. Сам факт перевірки документів співробітниками ТЦК не надає їм таких повноважень.

Що має пред'явити представник ТЦК

Громадянин має право попросити представника ТЦК назвати посаду, пред'явити службове посвідчення і пояснити підстави перевірки документів. Якщо співробітник не може підтвердити свої повноваження, людина має право відмовитися від пред'явлення документів. Також адвокатка зазначила, що законодавство зобов'язує громадянина показати документи для перевірки, проте не вимагає передавати їх у руки перевіряючому.

Представники ТЦК не мають права вимагати відомості, не пов'язані з військовим обліком. Йдеться про банківські дані, інформацію про доходи та майно, медичні документи та інші особисті відомості, якщо їх надання не передбачено законодавством про військовий облік та мобілізацію.

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