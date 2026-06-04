ТЦК незаконно изменил статус: два варианта обжалования

Сотрудник ТЦК. Фото: "АрміяInform"

Одной из задач территориальных центров комплектования является установление и изменение статусов граждан на воинском учете. Если изменение статуса произошло незаконно, гражданин имеет право на обжалование таких действий ТЦК. Это можно сделать как в досудебном, так и в судебном порядке.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация в ТЦК

Всеобщей мобилизацией в Украине занимаются структуры под названием "территориальные центры комплектования". Они в свое время заменили военные комиссариаты советского образца.

ТЦК определяют пригодность тех или иных военнообязанных граждан к военной службе. Для этого нужно иметь заключение военно-врачебной комиссии.

Также территориальные центры комплектования устанавливают и меняют статусы граждан, состоящих на воинском учете. Это, в частности, происходит после того, как гражданин в статусе призывник достигает 25-летнего возраста.

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Незаконное изменение статуса гражданина

К юристам обратилась гражданка, мужа которой мобилизовали в ряды ВСУ. В процессе мобилизации этому гражданину изменили статус с военнообязанного на военнослужащего.

Гражданка поинтересовалась, можно ли признать такое изменение статуса, как и мобилизацию в целом, незаконным. Юристы подчеркнули, что теоретически такое возможно, и объяснили, какие варианты отмены этого изменения статуса существуют.

Юрист Владислав Дерий отметил: "Если ТЦК незаконно изменили статус Вашему мужу, то такие действия нужно обжаловать. Сначала обжалование должно происходить в досудебном порядке, а затем, если не будет результата, то в судебном порядке".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что за три года количество жалоб на ТЦК выросло более чем в 340 раз.

В 2022 году было всего 18 жалоб, тогда как в прошлом году зарегистрировали шесть тысяч 127 обращений. Чаще всего люди жалуются на превышение полномочий работниками ТЦК и СП.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что запрос в ТЦК лучше сделать через адвоката.

Гражданин имеет право при необходимости подать запрос в территориальный центр комплектования. Это можно сделать как самостоятельно, так и с помощью адвоката. Юристы объяснили, почему адвокатский запрос является более эффективным.