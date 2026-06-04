ТЦК незаконно змінив статус: два варіанти оскарження

Співробітник ТЦК. Фото: "АрміяInform"

Одним із завдань територіальних центрів комплектування є встановлення і зміна статусів громадян на військовому обліку. Якщо зміна статусу відбулася незаконно, громадянин має право на оскарження таких дій ТЦК. Це можна зробити як у досудовому, так і у судовому порядку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація в ТЦК

Загальною мобілізацією в Україні займаються структури під назвою "територіальні центри комплектування". Вони у свій час замінили військові комісаріати радянського зразка.

ТЦК визначають придатність тих чи інших військовозобов’язаних громадян до військової служби. Для цього потрібно мати висновок військово-лікарської комісії.

Також територіальні центри комплектування встановлюють і змінюють статуси громадян, які перебувають на військовому обліку. Це, зокрема, відбувається після того, як громадянин у статусі призовник досягає 25-річного віку.

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Незаконна зміна статусу громадянину

До юристів звернулася громадянка, чоловіка якої мобілізували до лав ЗСУ. У процесі мобілізації цьому громадянину змінили статус із військовозобов’язаного на військовослужбовця.

Громадянка поцікавилася, чи можна визнати таку зміну статусу, як і мобілізацію загалом, незаконною. Юристи підкреслили, що теоретично таке можливо, і пояснили, які варіанти скасування цієї зміни статусу існують.

Юрист Владислав Дерій зазначив: "Якщо ТЦК незаконно змінили статус Вашому чоловіку, то такі дії потрібно оскаржувати. Спочатку оскарження має відбуватися у досудовому порядку, а потім, якщо не буде результату, то у судовому порядку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що за три роки кількість скарг на ТЦК зросла в понад 340 разів.

У 2022 році було лише 18 скарг, тоді як тогоріч зареєстрували шість тисяч 127 звернень. Найчастіше люди скаржаться на перевищення повноважень працівниками ТЦК та СП.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що запит до ТЦК краще зробити через адвоката.

Громадянин має право за потреби подати запит до територіального центру комплектування. Це можна зробити як самостійно, так і за допомогою адвоката. Юристи пояснили, чому адвокатський запит є ефективнішим.