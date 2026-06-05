Суд відмовив диякону-баптисту в заміні мобілізації альтернативною службою

Суддя виніс рішення. Фото: скриншот YouTube

Вінницький окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову священнослужителя, який просив замінити виконання військового обов'язку альтернативною невійськовою службою. Позивачем виступив диякон церкви євангельських християн-баптистів із Калинівки, який перебуває на військовому обліку. Він стверджував, що його релігійні переконання не дозволяють користуватися зброєю, тому звернувся до районної військової адміністрації з відповідною заявою.

Після отримання відмови чоловік вирішив оскаржити дії чиновників у суді, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Під час розгляду справи суд встановив, що чинне законодавство дійсно передбачає можливість проходження альтернативної служби через релігійні переконання. Однак така норма поширюється на строкову військову службу. Водночас закони, що регулюють мобілізацію та проходження служби під час воєнного стану, не містять механізму заміни військової служби за мобілізацією альтернативною формою виконання обов'язків перед державою.

Чому суд відхилив позов

Суд також проаналізував положення Конституції України, закону "Про альтернативну (невійськову) службу", законодавства про мобілізацію та практику Європейського суду з прав людини. У рішенні зазначається, що свобода віросповідання не є абсолютною і в окремих випадках може обмежуватися в інтересах громадської безпеки та оборони держави. Крім того, суд вказав, що законодавство не передбачає порядку направлення громадян на альтернативну службу під час дії воєнного стану.

У результаті суд дійшов висновку, що районна військова адміністрація діяла в межах законодавства, коли повідомила заявника про відсутність правових підстав для задоволення його прохання. Оскільки механізм заміни служби за мобілізацією альтернативною службою законом не врегульовано, підстав для визнання бездіяльності відповідача протиправною суд не знайшов. Позов було відхилено в повному обсязі.

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