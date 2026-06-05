Подав позов на ТЦК: знижки на штраф можна не чекати

Працівники ТЦК, які оформлюють документи військовозобов’язаних громадян. Фото: Вінницький ТЦК

Порушник військового обліку має право на знижку на сплату штрафу ТЦК. Але це можливо отримати тільки у випадку добровільної згоди на визнання порушення. Якщо ж порушник вирішив оскаржувати штраф у суді, знижки на сплату він уже не отримає.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Штраф від ТЦК

Порушення військового обліку громадянами вважається адміністративним порушенням. Відповідно, першим покаранням за таке порушення є адміністративне стягнення, або ж штраф.

Розмір такого штрафу залежить від того, у мирний час сталося порушення чи під час дії воєнного стану. Базовий штраф у особливий період становить 17 тисяч гривень.

Разом з тим, штраф можна сплатити із 50-відсотковою знижкою. Для цього громадянин повинен через застосунок "Резерв+" визнати факт порушення ним військового обліку.

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До юристів звернувся громадянин, який отримав постанову про штраф і оскаржував її у суді. Після чого був змушений сплатити штраф, накладений на нього ТЦК.

Але, сплативши штраф у розмірі 8500 гривень, він отримав повідомлення ТЦК про те, що штраф сплачений не повністю. Громадянин поцікавився, чому він мусив платити штраф у повному розмірі.

Юрист Євген Корнійчук пояснив, чому в такій ситуації потрібно платити повну суму штрафу (17 тисяч гривень): "Відповідно до ч. 1 ст. 279-9 КУпАП особа має право подати заяву про визнання факту правопорушення, дати згоду на розгляд справи без її участі та згоду на притягнення до адміністративної відповідальності. У Вашій же ситуації фактично відбулося інше: ви не визнали правопорушення і скористалися правом на судове оскарження". Оскільки громадянин вдався до судового оскарження штрафу, він уже не може отримати знижку на сплату адмінстягнення.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що порушник військового обліку має три тижні на сплату після того, як штраф ТЦК надійшов на застосунок "Резерв+".

Громадянин може оформити штраф, не з’являючись до територіального центру комплектування. Після визнання факту порушення в "Резерв+" він отримає повідомлення про накладений штраф і можливість його сплатити у тому ж застосунку. На це закон виділяє громадянину 20 днів.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як ТЦК може збільшити суму адміністративного стягнення з порушника військового обліку.

Українське законодавство дозволяє сплачувати штраф ТЦК зі знижкою. Але це можливо тільки тоді, коли громадянин не оскаржував штраф у суді. Якщо після судового позову він все одно сплатить лише 50% штрафу, виконавча служба його подвоїть і накладе арешт на банківські рахунки порушника.