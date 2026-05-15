Сплатив штраф не повністю: як ТЦК може збільшити суму стягнення

Українське законодавство дозволяє сплачувати штраф ТЦК зі знижкою. Але це можливо тільки тоді, коли громадянин не оскаржував штраф у суді. Якщо після судового позову він все одно сплатить лише 50% штрафу, виконавча служба його подвоїть і накладе арешт на банківські рахунки порушника.

Штрафи порушникам військового обліку

Штрафи за порушення військового обліку в Україні відрізняються за кількома параметрами. По-перше, фізична особа вчинила це порушення чи юридична, уперше чи повторно.

По-друге, для розміру штрафу має значення, у мирний час чи у особливий період, під час війни, було здійснене порушення військового обліку. Штраф за порушення обліку під час дії воєнного стану є у кілька разів більшим.

Так, порушення військового обліку у мирний час буде покаране штрафом розміром від 3400 до 5100 гривень. Тоді як за таке ж порушення у воєнний час штраф становитиме уже від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Не сплатив штраф повністю, отримаєш подвоєння

Крім того, станом на 2026 рік у законодавстві з’явилася норма про 50-відсоткову знижку при сплаті штрафу. До юристів звернувся громадянин, який сплатив саме 50% штрафу, тобто 8,5 тисяч гривень, але отримав повідомлення, що він не має права на знижку, бо оскаржував штраф у суді, тому мусить доплатити таку ж суму до повного розміру штрафу.

Чоловік поцікавився, що на нього може чекати, якщо він не стане виплачувати залишок суми. Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, підтвердив законність позиції ТЦК: "Справа в тому, що знижка в 50% надається виключно тоді, коли Ви подали заяву про визнання правопорушення до моменту розгляду справи та не оспорювали дане правопорушення в судовому порядку".

Дерій пояснив, як може зрости штраф надалі: "Вам обов'язково потрібно доплатити 8500 грн. Якщо Ви цього не зробите, то ТЦК звернеться до виконавчої служби, яка подвоїть суму штрафу та накладе арешт на рахунки. І доплачувати Ви вже будете не 8500 грн, а 25 500 грн плюс виконавчий збір 3400 грн".

Штраф за порушення військового обліку під час війни становить 17 тисяч гривень. Але існує можливість сплатити штраф зі знижкою. Юристи пояснили, яка умова існує для отримання 50-відсоткової знижки.

В Україні усі військовозобов'язані громадяни повинні дотримуватись правил військового обліку. За їх порушення особа може отримати штраф від ТЦК та СП, який необхідно сплатити впродовж 15 днів, інакше сума стягнена буде збільшена вдвічі.