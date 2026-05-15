Уплатил штраф не полностью: как ТЦК может увеличить сумму взыскания

Гражданин пишет заявление в ТЦК.

Украинское законодательство позволяет уплачивать штраф ТЦК со скидкой. Но это возможно только тогда, когда гражданин не оспаривал штраф в суде. Если после судебного иска он все равно оплатит только 50% штрафа, исполнительная служба его удвоит и наложит арест на банковские счета нарушителя.

Штрафы нарушителям воинского учета

Штрафы за нарушение воинского учета в Украине отличаются по нескольким параметрам. Во-первых, физическое лицо совершило это нарушение или юридическое, впервые или повторно.

Во-вторых, для размера штрафа имеет значение, в мирное время или в особый период, во время войны, было совершено нарушение воинского учета. Штраф за нарушение учета во время действия военного положения в несколько раз больше.

Так, нарушение воинского учета в мирное время будет наказано штрафом в размере от 3400 до 5100 гривен. Тогда как за такое же нарушение в военное время штраф составит уже от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Не оплатил штраф полностью, получишь удвоение

Кроме того, по состоянию на 2026 год в законодательстве появилась норма о 50-процентной скидке при уплате штрафа. К юристам обратился гражданин, который уплатил именно 50% штрафа, то есть 8,5 тысяч гривен, но получил сообщение, что он не имеет права на скидку, потому что обжаловал штраф в суде, поэтому должен доплатить такую же сумму до полного размера штрафа.

Мужчина поинтересовался, что его может ждать, если он не станет выплачивать остаток суммы. Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, подтвердил законность позиции ТЦК: "Дело в том, что скидка в 50% предоставляется исключительно тогда, когда Вы подали заявление о признании правонарушения до момента рассмотрения дела и не оспаривали данное правонарушение в судебном порядке".

Дерий объяснил, как может вырасти штраф в дальнейшем: "Вам обязательно нужно доплатить 8500 грн. Если Вы этого не сделаете, то ТЦК обратится в исполнительную службу, которая удвоит сумму штрафа и наложит арест на счета. И доплачивать Вы уже будете не 8500 грн, а 25 500 грн плюс исполнительный сбор 3400 грн".

Штраф за нарушение воинского учета во время войны составляет 17 тысяч гривен. Но существует возможность оплатить штраф со скидкой. Юристы объяснили, какое условие существует для получения 50-процентной скидки.

В Украине все военнообязанные граждане должны соблюдать правила воинского учета. За их нарушение лицо может получить штраф от ТЦК и СП, который необходимо оплатить в течение 15 дней, иначе сумма взыскана будет увеличена вдвое. Но мужчины не всегда знают о наличии такого штрафа.