Сплата половини штрафу ТЦК: лише у випадку добровільного визнання

Громадяни в ТЦК. Фото: korosten.today

Штраф за порушення військового обліку під час війни становить 17 тисяч гривень. Але існує можливість сплатити штраф зі знижкою. Юристи пояснили, яка умова існує для отримання 50-відсоткової знижки.

Штраф від ТЦК

Порушення правил військового обліку є адміністративними правопорушеннями. Відповідно покарання за них є адміністративними, а не кримінальними.

Першим таким покаранням є адміністративне стягнення. Це штраф, який накладається територіальним центром комплектування.

Розмір штрафу за перше порушення військового обліку під час воєнного стану становить 17 тисяч гривень. У мирний час цей штраф є у кілька разів меншим.

Умова для сплати штрафу зі знижкою

Втім, штраф за порушення правил військового обліку можна сплатити не в повному обсязі. Під час повномасштабної війни з’явилася можливість отримання знижки у розмірі 50%.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився умовами сплати штрафу за порушення військового обліку. Чоловіка зацікавило, коли саме можна отримати знижку.

Юрист Владислав Дерій підкреслив, що існує одна ключова умова для отримання знижки. Дерій зазначив: "Знижка в 50% надається винятково тоді, коли Ви подали заяву про визнання правопорушення до моменту розгляду справи та не оспорювали його в судовому порядку".

Штрафи територіального центру комплектування можуть наздогнати громадян навіть за кордоном.

Штрафи територіального центру комплектування можуть наздогнати громадян навіть за кордоном. Це стосується навіть тих, хто виїхав з країни на законних підставах. Але на емігрантів штрафи від ТЦК можуть вплинути тільки при спробі отримання консульських послуг.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, на яких офіційних сервісах можна дізнатися, чи є штраф від ТЦК.

В Україні усі військовозобов'язані громадяни повинні дотримуватись правил військового обліку. За їх порушення особа може отримати штраф від ТЦК та СП, який необхідно сплатити впродовж 15 днів, інакше сума стягнена буде збільшена вдвічі. Але чоловіки не завжди знають про наявність такого штрафу.