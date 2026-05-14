Уплата половины штрафа ТЦК: только в случае добровольного признания

Граждане в ТЦК. Фото: korosten.today

Штраф за нарушение воинского учета во время войны составляет 17 тысяч гривен. Но существует возможность оплатить штраф со скидкой. Юристы объяснили, какое условие существует для получения 50-процентной скидки.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Штраф от ТЦК

Нарушение правил воинского учета являются административными правонарушениями. Соответственно наказание за них являются административными, а не уголовными.

Первым таким наказанием является административное взыскание. Это штраф, который накладывается территориальным центром комплектования.

Размер штрафа за первое нарушение воинского учета во время военного положения составляет 17 тысяч гривен. В мирное время этот штраф в несколько раз меньше.

Читайте также:

Условие для уплаты штрафа со скидкой

Впрочем, штраф за нарушение правил воинского учета можно оплатить не в полном объеме. Во время полномасштабной войны появилась возможность получения скидки в размере 50%.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался условиями уплаты штрафа за нарушение воинского учета. Мужчину заинтересовало, когда именно можно получить скидку.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул, что существует одно ключевое условие для получения скидки. Дерий отметил: "Скидка в 50% предоставляется исключительно тогда, когда Вы подали заявление о признании правонарушения до момента рассмотрения дела и не оспаривали его в судебном порядке".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что штраф ТЦК гражданину за рубежом влияет на консульские услуги.

Штрафы территориального центра комплектования могут настигнуть граждан даже за рубежом. Это касается даже тех, кто выехал из страны на законных основаниях. Но на эмигрантов штрафы от ТЦК могут повлиять только при попытке получения консульских услуг.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, на каких официальных сервисах можно узнать, есть ли штраф от ТЦК.

В Украине все военнообязанные граждане должны соблюдать правила воинского учета. За их нарушение лицо может получить штраф от ТЦК и СП, который необходимо оплатить в течение 15 дней, иначе сумма взыскана будет увеличена вдвое. Но мужчины не всегда знают о наличии такого штрафа.