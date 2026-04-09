Судове оскарження поновлення на обліку ТЦК: позитивні рішення вже є

Робота співробітників ТЦК. Фото: ЛОТЦК

Громадяни, яких незаконно повернули на військовий облік, мають право подати позов проти ТЦК. Юристи наголосили, що уже є низка позитивних для таких громадян рішень судів першої інстанції. Але далеко не усі вони пройшли стадію апеляції, де первинні рішення можуть бути скасовані.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Повернення виключених на облік і судові позови

Громадяни, які визнані непридатними до військової служби, виключаються з військового обліку ТЦК. Вони перестають бути військовозобов’язаними, на них не розповсюджуються вимоги територіальних центрів комплектування.

Але під час повномасштабної війни були зафіксовані випадки повернення таких громадян на військовий облік. Оскільки це рішення є незаконним, громадяни, повернуті на облік, подавали судові позови проти ТЦК.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився процедурою такого кроку. Крім того, чоловіка зацікавило, чи закінчуються такі судові процеси успіхами для позовників, тобто повернутих на військовий облік громадян, які раніше були виключені.

Суди стають на бік громадян, але є нюанс

Юристи пояснили, коли такі судові позови мають перспективу. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Якщо у військовому квитку є відмітка про виключення з військового обліку, то є шанс у судовому порядку оскаржити незаконне поновлення на обліку". Дерій нагадав, що тільки у липні 2025 року Луганський, Одеський та Тернопільський окружні адмінсуди ухвалювали рішення на користь громадян.

Адвокат Юрій Айвазян підтвердив інформацію колеги, але зробив певне застереження: "Дійсно, вже є випадки позитивних рішень в цій категорії справ. Але, по-перше, їх не так вже і багато (більше залишається незадоволених позовів), по-друге, не всі вони пройшли поки що апеляцію".

Тому, наголосив Айвазян, посилатися на них як на сталу практику, тим більше, як на тенденцію, зараз поки що не варто. Принаймні, до того, як критична маса цих справ пройде стадію апеляцію, і апеляційні суди залишать позитивні для позивачів рішення судів першої інстанції.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, яким було рішення суду у справі, коли ТЦК відмовив у відстрочці для догляду за особою з інвалідністю.

Чоловік, який здійснює догляд за батьком з інвалідністю, домігся в суді перегляду рішення територіального центру комплектування. про відмову у наданні відстрочки від мобілізації. Суд частково задовольнив його позов і зобов’язав відповідну комісію повторно розглянути заяву.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що суд скасував штраф від ТЦК на підставі того, що відповідачі не довели факт вручення повістки.

У Чернігівській області суд скасував постанову ТЦК про 17 тисяч гривень штрафу для чоловіка, який нібито порушив правила військового обліку. В ході засідання представники центру комплектування не змогли довести, що чоловік дійсно порушив закон.