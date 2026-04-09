Судебное обжалование восстановления на учете ТЦК: положительные решения уже есть

Граждане, которых незаконно вернули на воинский учет, имеют право подать иск против ТЦК. Юристы отметили, что уже есть ряд положительных для таких граждан решений судов первой инстанции. Но далеко не все они прошли стадию апелляции, где первичные решения могут быть отменены.

Возвращение исключенных на учет и судебные иски

Граждане, которые признаны непригодными к военной службе, исключаются с воинского учета ТЦК. Они перестают быть военнообязанными, на них не распространяются требования территориальных центров комплектования.

Но во время полномасштабной войны были зафиксированы случаи возвращения таких граждан на воинский учет. Поскольку это решение является незаконным, граждане, возвращенные на учет, подавали судебные иски против ТЦК.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался процедурой такого шага. Кроме того, мужчину заинтересовало, заканчиваются ли такие судебные процессы успехами для истцов, то есть возвращенных на воинский учет граждан, которые ранее были исключены.

Читайте также:

Суды становятся на сторону граждан, но есть нюанс

Юристы объяснили, когда такие судебные иски имеют перспективу. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Если в военном билете есть отметка об исключении с воинского учета, то есть шанс в судебном порядке обжаловать незаконное восстановление на учете". Дерий напомнил, что только в июле 2025 года Луганский, Одесский и Тернопольский окружные админсуды принимали решения в пользу граждан.

Адвокат Юрий Айвазян подтвердил информацию коллеги, но сделал определенную оговорку: "Действительно, уже есть случаи положительных решений в этой категории дел. Но, во-первых, их не так уж и много (больше остается неудовлетворенных исков), во-вторых, не все они прошли пока апелляцию".

Поэтому, подчеркнул Айвазян, ссылаться на них как на устойчивую практику, тем более, как на тенденцию, сейчас пока не стоит. По крайней мере, до того, как критическая масса этих дел пройдет стадию апелляции, и апелляционные суды оставят положительные для истцов решения судов первой инстанции.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, каким было решение суда по делу, когда ТЦК отказал в отсрочке для ухода за лицом с инвалидностью.

Мужчина, который осуществляет уход за отцом с инвалидностью, добился в суде пересмотра решения территориального центра комплектования. об отказе в предоставлении отсрочки от мобилизации. Суд частично удовлетворил его иск и обязал соответствующую комиссию повторно рассмотреть заявление.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что суд отменил штраф от ТЦК на основании того, что ответчики не доказали факт вручения повестки.

В Черниговской области суд отменил постановление ТЦК о 17 тысячах гривен штрафа для мужчины, который якобы нарушил правила воинского учета. В ходе заседания представители центра комплектования не смогли доказать, что мужчина действительно нарушил закон.