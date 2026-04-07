Судовий збір при оскарженні рішення ТЦК: юрист назвав два варіанти

Працівники ТЦК. Фото: "Вінниця.info"

Громадянин має право подати позов проти ТЦК. При цьому він зобов’язаний сплатити судовий збір. Сума збору залежить від того, у якому форматі був поданий позов.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Судовий позов проти ТЦК

Згідно із Конституцією і законодавством України, громадяни мають право на судове оскарження незаконних, на їхню думку, дій державних структур. Це, зокрема, розповсюджується і на дії ТЦК.

Громадяни можуть оскаржувати в суді некоректні рішення територіального центру комплектування. Оскаржити можна незаконне повернення на облік, невиключення з обліку чи мобілізацію непридатного до військової служби особи.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився нюансами судового процесу оскарження рішення ТЦК. Зокрема, якою є сума судового збору, яку потрібно сплатити позивачу.

Судовий збір, суми і ключова проблема

Юристи зазначили, що існує два різні варіанти судового збору. Сума залежить від того, як саме був поданий позов.

Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Судовий збір за оскарження постанови ТЦК про адміністративне правопорушення складає 665,60 грн (0,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб). При поданні позову через систему "Електронний суд" сума зменшена на 20% і становить 532,48 грн".

Інший юрист, Андрій Брильов, наголосив на важливому нюансі у поданні позову через "Електронний суд", пов’язаному саме з сумою судового збору: "Якщо подавати позов через "Електронний суд", варто про це зробити помітку в самій позовній заяві. Бо існує ризик того, що позов можуть залишити без руху, побачивши зменшену суму судового збору. Уже були такі випадки у практиці".

В Івано-Франківську працівники ТЦК та СП мобілізували чоловіка, який не перебував на військовому обліку. Суд визнав дії представників військкомату протиправними.

Юристи розповіли, як жінка намагалася у суді оскаржити затримання чоловіка на блокпості та його доставку до територіального центру комплектування. Попри визнання судом того, що співробітники ТЦК не мають право затримувати громадян, рішення було не на користь військовозобов'язаного.