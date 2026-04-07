Судебный сбор при обжаловании решения ТЦК: юрист назвал два варианта

Дата публикации 7 апреля 2026 03:47
Гражданин имеет право подать иск против ТЦК. При этом он обязан уплатить судебный сбор. Сумма сбора зависит от того, в каком формате был подан иск.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Судебный иск против ТЦК

Согласно Конституции и законодательству Украины, граждане имеют право на судебное обжалование незаконных, по их мнению, действий государственных структур. Это, в частности, распространяется и на действия ТЦК.

Граждане могут обжаловать в суде некорректные решения территориального центра комплектования. Обжаловать можно незаконное возвращение на учет, неисключение с учета или мобилизацию непригодного к военной службе лица.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался нюансами судебного процесса обжалования решения ТЦК. В частности, какова сумма судебного сбора, которую нужно оплатить истцу.

Судебный сбор, суммы и ключевая проблема

Юристы отметили, что существует два разных варианта судебного сбора. Сумма зависит от того, как именно был подан иск.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Судебный сбор за обжалование постановления ТЦК об административном правонарушении составляет 665,60 грн (0,2 прожиточного минимума для трудоспособных лиц). При подаче иска через систему "Электронный суд" сумма уменьшена на 20% и составляет 532,48 грн".

Другой юрист, Андрей Брилев, отметил важный нюанс в подаче иска через "Электронный суд", связанный именно с суммой судебного сбора: "Если подавать иск через "Электронный суд", стоит об этом сделать пометку в самом исковом заявлении. Потому что существует риск того, что иск могут оставить без движения, увидев уменьшенную сумму судебного сбора. Уже были такие случаи в практике".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что суд встал на сторону гражданина, которого незаконно мобилизовали.

В Ивано-Франковске работники ТЦК и СП мобилизовали мужчину, который не состоял на воинском учете. Суд признал действия представителей военкомата противоправными.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как суд может признать правомерными незаконные действия ТЦК.

Юристы рассказали, как женщина пыталась в суде обжаловать задержание мужчины на блокпосту и его доставку в территориальный центр комплектования. Несмотря на признание судом того, что сотрудники ТЦК не имеют право задерживать граждан, решение было не в пользу военнообязанного.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
