Позов проти ТЦК - термін для подання позову

Військовозобов’язаний громадянин має право на судовий позов проти територіального центру комплектування. Важливою є дата, коли громадянин дізнався про порушення з боку ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Андрій Брильов.

Коли подавати позов проти ТЦК

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який планує подати позов до суду на територіальний центр комплектування, який оголосив його у розшук — на думку громадянина, незаконно.

Чоловік уточнив, з якого моменту треба відраховувати визначений у законодавстві шестимісячний термін, протягом якого він має право подати позов проти ТЦК.

"Можна зробити наступним чином. В позові ви вказуєте на те, що про розшук ви дізналися у серпні (вказуєте конкретну дату) після оновлення застосунку "Резерв+", — підкреслив у відповіді громадянину юрист Андрій Брильов.

Навіщо потрібне додаткове клопотання

Юрист додав, що у такій ситуації можна зробити ще один потрібний юридичний крок, аби точно зберегти за собою право на судовий позов проти ТЦК.

"Про всяк випадок доцільно також заявити і клопотання про поновлення строків для звернення з адміністративним позовом", — наголосив Брильов.

Після цього позов має бути прийнятий до розгляду відповідною судовою інстанцією, і почнеться новий процес із відповідними часовими рамками.

