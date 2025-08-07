Оскарження дій ТЦК - скарга на ТЦК, строк судового процесу

Суддя оголошує рішення. Фото: pexels.com

Якщо громадянин не погоджується з рішеннями ТЦК, він може подати позов проти територіального центру комплектування до суду. Юристи пояснили, як довго може тривати судова тяганина.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Судовий позов проти ТЦК

Якщо громадянин не згоден із рішеннями територіального центру комплектування, то він може подати скаргу до самого ТЦК.

Надалі ж, можливо, доведеться подавати позовну заяву до суду.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як довго може тривати розгляд справи у суді.

"Щодо строків розгляду справи у суді, то це мінімум два-три місяці у суді першої інстанції", — підкреслив юрист.

Він додав, що цей термін — без урахування апеляційної скарги з боку громадянина (якщо рішення не на його користь) або ж боку ТЦК (якщо рішення на його користь).

Як довго розглядатимуть апеляцію

Крім того, нагадав Айвазян, справа може не завершитися у суді першої інстанції, бо та сторона, яка програла, може подати апеляцію.

"У разі подання апеляційної скарги додавайте ще два місяці", — запевнив адвокат.

Тобто в сумі судовий розгляд скарги на дії ТЦК може тривати до чотирьох-п’яти місяців.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як отримати інформацію про наявність штрафу від ТЦК та чи можна його оскаржити.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити, якщо ТЦК діють не в рамках закону.