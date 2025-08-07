Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Скарга на ТЦК у суді — терміни розгляду

Скарга на ТЦК у суді — терміни розгляду

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 06:30
Оскарження дій ТЦК - скарга на ТЦК, строк судового процесу
Суддя оголошує рішення. Фото: pexels.com

Якщо громадянин не погоджується з рішеннями ТЦК, він може подати позов проти територіального центру комплектування до суду. Юристи пояснили, як довго може тривати судова тяганина.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Судовий позов проти ТЦК

Якщо громадянин не згоден із рішеннями територіального центру комплектування, то він може подати скаргу до самого ТЦК.

Надалі ж, можливо, доведеться подавати позовну заяву до суду.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як довго може тривати розгляд справи у суді.

"Щодо строків розгляду справи у суді, то це мінімум два-три місяці у суді першої інстанції", — підкреслив юрист.

Він додав, що цей термін — без урахування апеляційної скарги з боку громадянина (якщо рішення не на його користь) або ж боку ТЦК (якщо рішення на його користь).

Як довго розглядатимуть апеляцію

Крім того, нагадав Айвазян, справа може не завершитися у суді першої інстанції, бо та сторона, яка програла, може подати апеляцію.

"У разі подання апеляційної скарги додавайте ще два місяці", — запевнив адвокат.

Тобто в сумі судовий розгляд скарги на дії ТЦК може тривати до чотирьох-п’яти місяців.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як отримати інформацію про наявність штрафу від ТЦК та чи можна його оскаржити.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити, якщо ТЦК діють не в рамках закону.

суд скарги ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації