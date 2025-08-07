Обжалование действий ТЦК - жалоба на ТЦК, срок судебного процесса

Судья оглашает решение. Фото: pexels.com

Если гражданин не согласен с решениями ТЦК, он может подать иск против территориального центра комплектования в суд. Юристы объяснили, как долго может длиться судебная волокита.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Судебный иск против ТЦК

Если гражданин не согласен с решениями территориального центра комплектования, то он может подать жалобу в сам ТЦК.

В дальнейшем же, возможно, придется подавать исковое заявление в суд.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как долго может длиться рассмотрение дела в суде.

"Относительно сроков рассмотрения дела в суде, то это минимум два-три месяца в суде первой инстанции", — подчеркнул юрист.

Он добавил, что этот срок — без учета апелляционной жалобы со стороны гражданина (если решение не в его пользу) или же стороны ТЦК (если решение в его пользу).

Как долго будут рассматривать апелляцию

Кроме того, напомнил Айвазян, дело может не завершиться в суде первой инстанции, потому что проигравшая сторона может подать апелляцию.

"В случае подачи апелляционной жалобы добавляйте еще два месяца", — заверил адвокат.

То есть в сумме судебное рассмотрение жалобы на действия ТЦК может длиться до четырех-пяти месяцев.

Напомним, мы ранее писали о том, как получить информацию о наличии штрафа от ТЦК и можно ли его обжаловать.

Добавим, мы сообщали о том, что делать, если ТЦК действуют не в рамках закона.