Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Жалоба на ТЦК в суде — сроки рассмотрения

Жалоба на ТЦК в суде — сроки рассмотрения

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 06:30
Обжалование действий ТЦК - жалоба на ТЦК, срок судебного процесса
Судья оглашает решение. Фото: pexels.com

Если гражданин не согласен с решениями ТЦК, он может подать иск против территориального центра комплектования в суд. Юристы объяснили, как долго может длиться судебная волокита.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Судебный иск против ТЦК

Если гражданин не согласен с решениями территориального центра комплектования, то он может подать жалобу в сам ТЦК.

В дальнейшем же, возможно, придется подавать исковое заявление в суд.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как долго может длиться рассмотрение дела в суде.

"Относительно сроков рассмотрения дела в суде, то это минимум два-три месяца в суде первой инстанции", — подчеркнул юрист.

Он добавил, что этот срок — без учета апелляционной жалобы со стороны гражданина (если решение не в его пользу) или же стороны ТЦК (если решение в его пользу).

Как долго будут рассматривать апелляцию

Кроме того, напомнил Айвазян, дело может не завершиться в суде первой инстанции, потому что проигравшая сторона может подать апелляцию.

"В случае подачи апелляционной жалобы добавляйте еще два месяца", — заверил адвокат.

То есть в сумме судебное рассмотрение жалобы на действия ТЦК может длиться до четырех-пяти месяцев.

Напомним, мы ранее писали о том, как получить информацию о наличии штрафа от ТЦК и можно ли его обжаловать.

Добавим, мы сообщали о том, что делать, если ТЦК действуют не в рамках закона.

суд жалобы ТЦК и СП военнообязанные судебные решения
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации