Україна
Иск против ТЦК — с какой даты считать 6 месяцев

Иск против ТЦК — с какой даты считать 6 месяцев

Дата публикации 18 декабря 2025 06:30
Иск против ТЦК - срок для подачи иска
Работники ТЦК. Фото: "АрміяInform"

Военнообязанный гражданин имеет право на судебный иск против территориального центра комплектования. Важна дата, когда гражданин узнал о нарушении со стороны ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Андрей Брилев.

Читайте также:

Когда подавать иск против ТЦК

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который планирует подать иск в суд на территориальный центр комплектования, который объявил его в розыск - по мнению гражданина, незаконно.

Мужчина уточнил, с какого момента надо отсчитывать определенный в законодательстве шестимесячный срок, в течение которого он имеет право подать иск против ТЦК.

"Можно сделать следующим образом. В иске вы указываете на то, что о розыске вы узнали в августе (указываете конкретную дату) после обновления приложения "Резерв+", — подчеркнул в ответе гражданину юрист Андрей Брылев.

Зачем нужно дополнительное ходатайство

Юрист добавил, что в такой ситуации можно сделать еще один нужный юридический шаг, чтобы точно сохранить за собой право на судебный иск против ТЦК.

"На всякий случай целесообразно также заявить и ходатайство о восстановлении сроков для обращения с административным иском", — отметил Брылев.

После этого иск должен быть принят к рассмотрению соответствующей судебной инстанцией, и начнется новый процесс с соответствующими временными рамками.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно обжаловать незаконное задержание группой оповещения ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как долго может длиться судебное рассмотрение иска военнообязанного гражданина против ТЦК.

суд иск ТЦК и СП военнообязанные правонарушение
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
