Иск против ТЦК - срок для подачи иска

Иск против ТЦК — с какой даты считать 6 месяцев
Военнообязанный гражданин имеет право на судебный иск против территориального центра комплектования. Важна дата, когда гражданин узнал о нарушении со стороны ТЦК.
Когда подавать иск против ТЦК
К юристам обратился военнообязанный гражданин, который планирует подать иск в суд на территориальный центр комплектования, который объявил его в розыск - по мнению гражданина, незаконно.
Мужчина уточнил, с какого момента надо отсчитывать определенный в законодательстве шестимесячный срок, в течение которого он имеет право подать иск против ТЦК.
"Можно сделать следующим образом. В иске вы указываете на то, что о розыске вы узнали в августе (указываете конкретную дату) после обновления приложения "Резерв+", — подчеркнул в ответе гражданину юрист Андрей Брылев.
Зачем нужно дополнительное ходатайство
Юрист добавил, что в такой ситуации можно сделать еще один нужный юридический шаг, чтобы точно сохранить за собой право на судебный иск против ТЦК.
"На всякий случай целесообразно также заявить и ходатайство о восстановлении сроков для обращения с административным иском", — отметил Брылев.
После этого иск должен быть принят к рассмотрению соответствующей судебной инстанцией, и начнется новый процесс с соответствующими временными рамками.
