Не довели факт вручення повістки: суд скасував штраф від ТЦК

Не довели факт вручення повістки: суд скасував штраф від ТЦК

Дата публікації: 7 квітня 2026 10:02
Не довели факт вручення повістки: суд скасував штраф від ТЦК
Працівник ТЦК розмовляє з чоловіком. Фото ілюстративне: Львівський обласний ТЦК та СП

У Чернігівській області суд скасував постанову ТЦК про 17 тисяч гривень штрафу для чоловіка, який нібито порушив правила військового обліку. В ході засідання представники центру комплектування не змогли довести, що чоловік дійсно порушив закон.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Деталі справи

ТЦК вирішив покарати чоловіка штрафом через те, що він не з'явився до центру комплектування та не пройшов ВЛК. Водночас у суді позивач стверджував, що він не отримував повісток. Крім того, чоловік мав право на відстрочку у зв'язку з доглядом за матір'ю з інвалідністю. До того ж, він пройшов ВЛК після самостійного звернення до центру комплектування у грудні 2025 року.

Представники ТЦК в суді наполягали, що повістка була сформована засобами електронної системи. Її нібито доставили за місцем проживання позивача. Крім того, відповідач зазначав, що чоловік мав обов'язок пройти повторний медичний огляд до 5 червня 2025 року як особа, яка була раніше визнана обмежено придатною до військової служби.

Водночас суд з'ясував, що доказів отримання повістки немає. Крім того, саму постанову було складено з порушеннями. У ній не зазначалося, яку саме норму закону було порушено.

Читайте також:

Рішення суду

Суд встановив відсутність доказів того, що повістка була вручена. Позов чоловіка задовольнили. Постанову про притягнення до адміністративної відповідальності скасували, а провадження у справі закрили. Крім того, з відповідача стягнуто судовий збір.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше схожу справу розглядав суд в Івано-Франківській області. ТЦК склав постанову про 17 тисяч гривень штрафу для військовозобов'язаного, однак її скасували.

Також ми розповідали про те, що житель Івано-Франківщини звернувся до суду через те, що його двічі оштрафували за несвоєчасне оновлення даних. Суд позов задовольнив. У рішенні зазначено, що за одне порушення притягнути людину до відповідальності двічі не можна.

Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Вікторія Козир
