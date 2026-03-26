Суд скасував повторний штраф за неоновлення даних

Цивільні чоловіки із представниками ТЦК та СП. Фото ілюстративне: колаж Новини.LIVE

Жителя Івано-Франківщини двічі оштрафували за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних. Аби оскаржити таке рішення, чоловік звернувся до суду.

Про це йдеться в рішенні, яке Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області ухвалив 16 березня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у травні минулого року позивач сплатив 25,5 тисячі гривень штрафу за порушення правил військового обліку, тому що невчасно оновив дані. За два місяці йому винесли ще одну постанову, згідно з якою треба було сплатити ще 17 тисяч гривень штрафу. Чоловік вирішив, що не має двічі відповідати за одне порушення, а справу не мали розглядати без його присутності, тому вирішив оскаржувати рішення щодо накладення штрафу.

Рішення суду

Суддя задовольнив позов. Повторний штраф скасували. Справу закрили. До того ж ТЦК та СП має відшкодувати позивачу понад 665 гривень, які той сплатив за судовий збір.

"Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення", — йдеться у вироку.

Упродовж десяти днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Восьмий апеляційний адміністративний суд.

