Суд скасував повторний штраф за неоновлення даних

Суд скасував повторний штраф за неоновлення даних

Дата публікації: 26 березня 2026 03:32
Цивільні чоловіки із представниками ТЦК та СП. Фото ілюстративне: колаж Новини.LIVE

Жителя Івано-Франківщини двічі оштрафували за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних. Аби оскаржити таке рішення, чоловік звернувся до суду.

Про це йдеться в рішенні, яке Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області ухвалив 16 березня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у травні минулого року позивач сплатив 25,5 тисячі гривень штрафу за порушення правил військового обліку, тому що невчасно оновив дані. За два місяці йому винесли ще одну постанову, згідно з якою треба було сплатити ще 17 тисяч гривень штрафу. Чоловік вирішив, що не має двічі відповідати за одне порушення, а справу не мали розглядати без його присутності, тому вирішив оскаржувати рішення щодо накладення штрафу

Рішення суду 

Суддя задовольнив позов. Повторний штраф скасували. Справу закрили. До того ж ТЦК та СП має відшкодувати позивачу понад 665 гривень, які той сплатив за судовий збір.

"Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення", — йдеться у вироку.

Упродовж десяти днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Восьмий апеляційний адміністративний суд.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що суд оштрафував жителя Сумщини. Чоловік поширював у Telegram інформацію про мобілізаційні заходи. Тепер він має сплатити 51 тисячу гривень.

Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що на Закарпатті троє чоловіків скоїли напад на працівників ТЦК, коли ті перевіряли в них документи. Зазнав пошкоджень службовий автомобіль військовослужбовців. Під час досудового розслідування порушники перебуватимуть під вартою.

суд ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
