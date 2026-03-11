На Київщині чоловік отримав вирок через Viber-групу про ТЦК

Користування смартфоном. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE

У Білій Церкві суд виніс вирок чоловікові, який упродовж кількох місяців публікував у Viber інформацію про місця роботи військовослужбовців ТЦК та СП. За даними суду, через відкриту групу він поширював точні адреси, назви вулиць і фото, що, на думку слідства, допомагало військовозобов'язаним уникати мобілізаційних заходів.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на судовий вирок з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Реклама

Читайте також:

У Київській області судили чоловіка за злив даних про роботу ТЦК

Як зазначено у рішенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, чоловік адміністрував відкриту групу в месенджері з 24 серпня 2024 року до 21 січня 2025 року.

Суд встановив, що через власний профіль він регулярно розміщував у цій спільноті повідомлення про локації, де працювали або перебували військовослужбовці ТЦК та СП. У таких публікаціях фігурували конкретні адреси, назви вулиць і точні місця в Білій Церкві та на території району.

Крім текстових повідомлень, у групі публікували й фотографії військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків.

За матеріалами слідства, сповіщення про нові публікації в цій групі отримували більш ніж 3,5 тисячі підписників. При цьому всі повідомлення залишалися у відкритому доступі для будь-яких користувачів Viber.

Правоохоронці дійшли висновку, що таке поширення інформації фактично дозволяло військовозобов'язаним уникати місць, де проводилися мобілізаційні заходи, а також ухилятися від отримання повісток. У справі наголошується, що такими діями було створено перешкоди законній діяльності Збройних Сил України під час мобілізації.

18 червня 2025 року обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. У межах цієї угоди він визнав свою провину у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період.

За результатами розгляду справи суд призначив чоловікові покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Водночас його звільнили від відбування цього покарання з іспитовим строком на один рік.

На період іспитового строку на засудженого покладено низку обов'язків. Він має періодично з'являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, а також не залишати територію України без відповідного дозволу.

Зазначимо, що у Полтавській області нещодавно судили чоловіка за схожий кримінальний злочин.

Кілька днів тому ДБР викрило бухгалтера військової частини Нацгвардії, який привласнював виплати, що належали бійцям.