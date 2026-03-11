Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Суд засудив жителя Київщини за дописи про локації ТЦК у Viber

Суд засудив жителя Київщини за дописи про локації ТЦК у Viber

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 11:06
На Київщині чоловік отримав вирок через Viber-групу про ТЦК
Користування смартфоном. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE

У Білій Церкві суд виніс вирок чоловікові, який упродовж кількох місяців публікував у Viber інформацію про місця роботи військовослужбовців ТЦК та СП. За даними суду, через відкриту групу він поширював точні адреси, назви вулиць і фото, що, на думку слідства, допомагало військовозобов'язаним уникати мобілізаційних заходів.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на судовий вирок з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

У Київській області судили чоловіка за злив даних про роботу ТЦК

Як зазначено у рішенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, чоловік адміністрував відкриту групу в месенджері з 24 серпня 2024 року до 21 січня 2025 року.

Суд встановив, що через власний профіль він регулярно розміщував у цій спільноті повідомлення про локації, де працювали або перебували військовослужбовці ТЦК та СП. У таких публікаціях фігурували конкретні адреси, назви вулиць і точні місця в Білій Церкві та на території району.

Крім текстових повідомлень, у групі публікували й фотографії військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків.

За матеріалами слідства, сповіщення про нові публікації в цій групі отримували більш ніж 3,5 тисячі підписників. При цьому всі повідомлення залишалися у відкритому доступі для будь-яких користувачів Viber.

Правоохоронці дійшли висновку, що таке поширення інформації фактично дозволяло військовозобов'язаним уникати місць, де проводилися мобілізаційні заходи, а також ухилятися від отримання повісток. У справі наголошується, що такими діями було створено перешкоди законній діяльності Збройних Сил України під час мобілізації.

18 червня 2025 року обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. У межах цієї угоди він визнав свою провину у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період.

За результатами розгляду справи суд призначив чоловікові покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Водночас його звільнили від відбування цього покарання з іспитовим строком на один рік.

На період іспитового строку на засудженого покладено низку обов'язків. Він має періодично з'являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, а також не залишати територію України без відповідного дозволу.

Зазначимо, що у Полтавській області нещодавно судили чоловіка за схожий кримінальний злочин.

Кілька днів тому ДБР викрило бухгалтера військової частини Нацгвардії, який привласнював виплати, що належали бійцям.

суд Київська область Viber ТЦК та СП судові рішення
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації