Інформування про локації роботи представників ТЦК — як суд покарав причетних

У Полтавській області двоє чоловіків перешкоджали діяльності ЗСУ. Один із них був адміністратором Viber-групи, де інформували про переміщення військових ТЦК та СП, інший підписався на подібну спільноту. Обом порушникам уже обрали покарання.

Про це 5 березня повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, житель Семенівської громади створив і адміністрував Viber-спільноту. У групі, на яку підписалися дві тисячі 738 людей, після початку повномасштабного вторгнення публікували повідомлення про локації, де поліцейські та військовослужбовці ТЦК та СП проводили мобілізаційні заходи.

"Обвинувачений не лише адміністрував спільноту, а й особисто публікував повідомлення із зазначенням локацій і транспорту правоохоронців, використовуючи завуальовані повідомлення", — зазначили у регіональному військкоматі.

Інший фігурант, який є уродженцем села Гаївки Кременчуцького району Полтавщини, у січні 2024 року приєднався до публічного чату у Viber. У цій спільноті, яка налічувала 2 796 підписників, повідомляли, де та коли працівники ТЦК перевіряють військово-облікові документи.

"Поширював інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів, що знизило їхню ефективність", – йдеться в повідомленні Полтавського обласного ТЦК та СП.

Рішення суду

Обидва чоловіки уклали із прокурором угоду про визнання винуватості. Суд призначив кожному з них п'ять років в'язниці, але замінив покарання двома роками іспитового строку. Крім того, у засуджених конфіскують мобільні телефони: Xiomi Redmi Note 12 Pro і Xiomi Redmi Note 14.

