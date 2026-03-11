Відео
Головна ТЦК Суд обрав покарання адміністратору та користувача Viber-груп про ТЦК

Суд обрав покарання адміністратору та користувача Viber-груп про ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 03:32
Інформування про локації роботи представників ТЦК — як суд покарав причетних
Чоловік тримає в руках телефон. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Полтавській області двоє чоловіків перешкоджали діяльності ЗСУ. Один із них був адміністратором Viber-групи, де інформували про переміщення військових ТЦК та СП, інший підписався на подібну спільноту. Обом порушникам уже обрали покарання.

Про це 5 березня повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, житель Семенівської громади створив і адміністрував Viber-спільноту. У групі, на яку підписалися дві тисячі 738 людей, після початку повномасштабного вторгнення публікували повідомлення про локації, де поліцейські та військовослужбовці ТЦК та СП проводили мобілізаційні заходи. 

"Обвинувачений не лише адміністрував спільноту, а й особисто публікував повідомлення із зазначенням локацій і транспорту правоохоронців, використовуючи завуальовані повідомлення", — зазначили у регіональному військкоматі.

Інший фігурант, який є уродженцем села Гаївки Кременчуцького району Полтавщини, у січні 2024 року приєднався до публічного чату у Viber. У цій спільноті, яка налічувала 2 796 підписників, повідомляли, де та коли працівники ТЦК перевіряють військово-облікові документи

"Поширював інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів, що знизило їхню ефективність", – йдеться в повідомленні Полтавського обласного ТЦК та СП.

Рішення суду 

Обидва чоловіки уклали із прокурором угоду про визнання винуватості. Суд призначив кожному з них п'ять років в'язниці, але замінив покарання двома роками іспитового строку. Крім того, у засуджених конфіскують мобільні телефони: Xiomi Redmi Note 12 Pro і Xiomi Redmi Note 14.

Раніше стало відомо, що на Житомирщині працівники ТЦК побили чоловіка й не відпускали його додому. Їх судитимуть. 

Також ми повідомляли, що житель Львівщини намагався переправити військовозобов'язаного до Польщі. Справу скерували до суду.

суд Viber мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
