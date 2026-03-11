Видео
Суд вынес приговор администратору и пользователю Viber-групп о ТЦК

Суд вынес приговор администратору и пользователю Viber-групп о ТЦК

Дата публикации 11 марта 2026 03:32
Суд наказал причастных к информированию о работе ТЦК
Мужчина держит в руках телефон. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Двум жителям Полтавщины вынесли приговор за препятствование деятельности ВСУ. Один из нарушителей был администратором Viber-сообщества, где информировали о перемещении военных ТЦК и СП, другой на такую группу подписался. Обоим нарушителям уже избрали наказание.

Об этом 5 марта сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, житель Семеновской громады создал и администрировал Viber-сообщество. В группе, на которую подписались две тысячи 738 человек, после начала полномасштабного вторжения публиковали сообщения о локациях, где полицейские и военнослужащие ТЦК и СП проводили мобилизационные мероприятия.

"Обвиняемый не только администрировал сообщество, но и лично публиковал сообщения с указанием локаций и транспорта правоохранителей, используя завуалированные сообщения", — отметили в региональном военкомате.

Другой фигурант, который является уроженцем села Гаевки Кременчугского района Полтавщины, в январе 2024 года присоединился к публичному чату в Viber. В этом сообществе, которое насчитывало 2 796 подписчиков, сообщали, где и когда работники ТЦК проверяют военно-учетные документы.

"Распространял информацию о местах проведения мобилизационных мероприятий, что снизило их эффективность", — говорится в сообщении Полтавского областного ТЦК и СП.

Решение суда

Оба мужчины заключили с прокурором соглашение о признании виновности. Суд назначил каждому из них пять лет тюрьмы, но заменил наказание двумя годами испытательного срока. Кроме того, у осужденных конфискуют мобильные телефоны: Xiomi Redmi Note 12 Pro и Xiomi Redmi Note 14.

Ранее стало известно, что на Житомирщине работники ТЦК избили мужчину и не отпускали его домой. Их будут судить.

Также мы сообщали, что житель Львовщины пытался переправить военнообязанного в Польшу. Дело направили в суд.

суд Viber мобилизация ТЦК и СП военнообязанные судебные решения
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
