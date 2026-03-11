На Киевщине мужчина получил приговор из-за Viber-группы о ТЦК

Пользование смартфоном. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE

Белоцерковский горрайонный суд Киевской области признал виновным жителя Белоцерковщины в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Речь идет об администрировании Viber-сообщества, где систематически появлялись сообщения о локациях, где находились работники ТЦК и СП.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на судебный приговор из Единого государственного реестра судебных решений.

Как указано в решении Белоцерковского горрайонного суда Киевской области, мужчина администрировал открытую группу в мессенджере с 24 августа 2024 года до 21 января 2025 года.

Суд установил, что через собственный профиль он регулярно размещал в этом сообществе сообщения о локациях, где работали или находились военнослужащие ТЦК и СП. В таких публикациях фигурировали конкретные адреса, названия улиц и точные места в Белой Церкви и на территории района.

Кроме текстовых сообщений, в группе публиковали и фотографии военнослужащих во время выполнения ими служебных обязанностей.

По материалам следствия, уведомления о новых публикациях в этой группе получали более 3,5 тысячи подписчиков. При этом все сообщения оставались в открытом доступе для любых пользователей Viber.

Правоохранители пришли к выводу, что такое распространение информации фактически позволяло военнообязанным избегать мест, где проводились мобилизационные мероприятия, а также уклоняться от получения повесток. В деле отмечается, что такими действиями были созданы препятствия законной деятельности Вооруженных Сил Украины во время мобилизации.

18 июня 2025 года обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности. В рамках этого соглашения он признал свою вину в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период.

По результатам рассмотрения дела суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время его освободили от отбывания этого наказания с испытательным сроком на один год.

На период испытательного срока на осужденного возложен ряд обязанностей. Он должен периодически появляться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы, а также не покидать территорию Украины без соответствующего разрешения.

Отметим, что в Полтавской области недавно судили мужчину за похожее уголовное преступление.

Несколько дней назад ГБР разоблачило бухгалтера воинской части Нацгвардии, который присваивал выплаты, принадлежавшие бойцам.