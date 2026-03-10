Суд у Кременчуці дав умовний строк за пости про ТЦК у Telegram

Кременчуцький суд покарав чоловіка за публікації про ТЦК
У Кременчуці суд виніс вирок чоловікові, який публікував у Telegram повідомлення про місця роботи мобільних груп ТЦК та поліції. За даними справи, такі дописи стосувалися кількох локацій у місті та районі, а покаранням став умовний строк.
Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Чоловіка покарали за злив даних про місця роботи працівників ТЦК
За матеріалами провадження, ще на початку 2024 року він долучився до відкритого Telegram-чату. Там учасники передавали одне одному інформацію про місця вручення повісток, блокпости та появу мобільних груп територіальних центрів комплектування і поліції. Слідство дійшло висновку, що поширення таких даних фактично заважало проведенню мобілізаційних заходів.
У судовому рішенні окремо перелічені епізоди, які стали підставою для обвинувачення. Йдеться про повідомлення обвинуваченого щодо районів Кагамлика і Молодіжного, вулиць Мрії та Лесі України, території біля колишнього ПТУ №2, а також виїзду з Піщаного. Саме ці дописи, за версією слідства, чоловік і розміщував у чаті, повідомляючи про місця перебування мобільних груп у Кременчуці та районі.
Обвинувачений свою вину визнав повністю. У справі він пішов на угоду з прокурором про визнання винуватості. Також, як зазначено у вироку, чоловік перерахував 5 тис. грн на підтримку Збройних сил України.
У підсумку суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Водночас до колонії його не відправили — від відбування цього покарання чоловіка звільнили, встановивши два роки іспитового строку.
За схожою кримінальною справою нещодавно покарали двох адміністраторів Viber-спільноти у Кіровоградській області, які також зливали дані про місце роботи ТЦК.
В Дніпрі судитимуть лікарів, які видавали липові довідки від ВЛК про ВІЛ-інфекцію у військовозобов'язаних.
Тим часом в Одесі покарали в суді працівника ТЦК, який не вмикав бодікамеру.
