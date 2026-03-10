Відео
Головна ТЦК Кременчуцький суд покарав чоловіка за публікації про ТЦК

Кременчуцький суд покарав чоловіка за публікації про ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 10:02
Суд у Кременчуці дав умовний строк за пости про ТЦК у Telegram
Користування смартфоном. Фото: колаж Новини.LIVE

У Кременчуці суд виніс вирок чоловікові, який публікував у Telegram повідомлення про місця роботи мобільних груп ТЦК та поліції. За даними справи, такі дописи стосувалися кількох локацій у місті та районі, а покаранням став умовний строк.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Чоловіка покарали за злив даних про місця роботи працівників ТЦК

За матеріалами провадження, ще на початку 2024 року він долучився до відкритого Telegram-чату. Там учасники передавали одне одному інформацію про місця вручення повісток, блокпости та появу мобільних груп територіальних центрів комплектування і поліції. Слідство дійшло висновку, що поширення таких даних фактично заважало проведенню мобілізаційних заходів.

У судовому рішенні окремо перелічені епізоди, які стали підставою для обвинувачення. Йдеться про повідомлення обвинуваченого щодо районів Кагамлика і Молодіжного, вулиць Мрії та Лесі України, території біля колишнього ПТУ №2, а також виїзду з Піщаного. Саме ці дописи, за версією слідства, чоловік і розміщував у чаті, повідомляючи про місця перебування мобільних груп у Кременчуці та районі.

Обвинувачений свою вину визнав повністю. У справі він пішов на угоду з прокурором про визнання винуватості. Також, як зазначено у вироку, чоловік перерахував 5 тис. грн на підтримку Збройних сил України.

У підсумку суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Водночас до колонії його не відправили — від відбування цього покарання чоловіка звільнили, встановивши два роки іспитового строку.

За схожою кримінальною справою нещодавно покарали двох адміністраторів Viber-спільноти у Кіровоградській області, які також зливали дані про місце роботи ТЦК.

В Дніпрі судитимуть лікарів, які видавали липові довідки від ВЛК про ВІЛ-інфекцію у військовозобов'язаних.

Тим часом в Одесі покарали в суді працівника ТЦК, який не вмикав бодікамеру.

суд Telegram Полтавська область ТЦК та СП судові рішення
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
