Головна ТЦК Суд покарав співробітника ТЦК через вимкнену бодікамеру

Суд покарав співробітника ТЦК через вимкнену бодікамеру

Дата публікації: 8 березня 2026 12:44
Працівник ТЦК отримав штраф за вимкнену бодікамеру — рішення суду
Суд. Фото: Міноборони/Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Приморський районний суд Одеси визнав співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки винним у недбалому ставленні до військової служби. Йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову суду.

Читайте також:

Працівник ТЦК отримав штраф у 17 тис. гривень

Згідно з постановою суду, порушення полягало в тому, що військовий навмисно вимкнув портативний відеореєстратор (бодікамеру) під час перевірки документів у військовозобов'язаних.

Під час судового засідання адвокат військового заявив, що відеореєстратор використовує карту пам'яті, якої вистачає приблизно на 2,5 години запису. Також, за письмовими поясненнями самого співробітника ТЦК, йому нібито усно повідомляли про несправний технічний стан бодікамери. Він не визнав свою вину та пояснив, що на момент події закріплена за ним камера не працювала через технічні причини.

За його словами, під час отримання пристрою від чергового він перевірив його працездатність, і тоді камера була справною. Однак під час перевірки документів вона нібито не увімкнулася. Того ж вечора військовий повідомив про це чергового усно, але службового рапорту не складав.

Водночас суд встановив, що портативний нагрудний відеореєстратор був справним. Під час перевірки документів громадянина пристрій із невідомих причин перестав працювати. Черговий у письмових поясненнях підтвердив, що військовий дійсно повідомляв про несправність камери усно, однак письмових доповідей про технічну проблему не було.

Крім того, за словами чергового, відеофіксація на такому портативному відеореєстраторі може здійснюватися протягом 3-4 діб. У підсумку суд визнав військовослужбовця винним та оштрафував його на 17 тисяч гривень.

Інші судові рішення

У Києві суд скасував штраф у розмірі 8 500 грн, який був накладений ТЦК на чоловіка за нібито неявку за повісткою. Суд установив, що доказів отримання виклику громадянином немає.

Тим часом Шевченківський районний суд Львова виніс вирок лікарю-стоматологу, обвинуваченому у вимаганні хабара за оформлення відтермінування від військової служби. Йому призначено штраф у розмірі 93,5 тис. гривень.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
