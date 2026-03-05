Суд у Львові покарав стоматолога за хабар у військових справах

Суд оголосив вирок стоматологу. Фото: yaizakon, pixels.com. Фото: Новини.LIVE

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок лікарю-стоматологу, якого обвинувачували у вимаганні хабаря за оформлення відтермінування від військової служби. Суд призначив йому штраф у розмірі 93,5 тис. гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на вироку суду в Єдиному державному реєстрі.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Лікар був на посаді лікаря-стоматолога позаштатної постійної діючої військової комісії. Суд встановив, що вересні 2024 року він запропонував військовозобовʼязаному чоловіку посприяти в оформленні відстрочки від мобілізації. За 4,5 тис. доларів лікар мав допомогти військовозобовʼязаному чоловіку отримати висновок ВЛК про обмежену придатність до служби.

Затримали медпрацівника під час отримання хабаря. Свою провину він визнав частково. Каже, що лише хотів отримати 4,5 тис. доларів, однак на висновок ВЛК впливати не збирався.

Таким чином суд призначив стоматологу 93,5 тис. гривені штрафу, а також зобовʼязав повернути заставодавцю 242 тис. гривень застави. 4,5 тис. доларів, які отримав лікар, виявилися імітаційними.

Які ще рішення щодо служби в армії оголошував суд

Нещодавно суд покарав лікаря-ортопеда, який входив до військово-лікарської комісії. Він виготовив для "клієнта" довідку про непридатність до військової служби в мирний час і обмежену придатність в умовах воєнного стану.

Також у Чернігові засудили військового, який зателефонував на "102" і повідомив, що нібито кине три гранати в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.