Главная ТЦК Во Львове стоматолог требовал деньги за отсрочку от армии

Во Львове стоматолог требовал деньги за отсрочку от армии

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 13:47
Львовский стоматолог обещал за деньги повлиять на ВВК
Суд огласил приговор стоматологу. Фото: yaizakon, pixels.com. Фото: Новини.LIVE

Стоматолог из Львова получил штраф в 93,5 тыс. гривен за вымогание денег у пациента за оформление отсрочки от военной службы. Приговор вынес Шевченковский районный суд города, признав врача виновным во взяточничестве.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговора суда в Едином государственном реестре.

Читайте также:

Детали дела

Врач был в должности врача-стоматолога внештатной постоянной действующей военной комиссии. Суд установил, что в сентябре 2024 года он предложил военнообязанному мужчине посодействовать в оформлении отсрочки от мобилизации. За 4,5 тыс. долларов врач должен был помочь военнообязанному мужчине получить заключение ВВК об ограниченной годности к службе.

Задержали медработника во время получения взятки. Свою вину он признал частично. Говорит, что только хотел получить 4,5 тыс. долларов, однако на заключение ВВК влиять не собирался.

Таким образом суд назначил стоматологу 93,5 тыс. гривен штрафа, а также обязал вернуть залогодателю 242 тыс. гривен залога. 4,5 тыс. долларов, которые получил врач, оказались имитационными.

Какие еще решения по службе в армии объявлял суд

Недавно суд наказал врача-ортопеда, который входил в военно-врачебную комиссию. Он изготовил для "клиента" справку о непригодности к военной службе в мирное время и ограниченную пригодность в условиях военного положения.

Также в Чернигове осудили военного, который позвонил на "102" и сообщил, что якобы бросит три гранаты в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

суд Львов штраф мобилизация врачи ВВК
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
