Сотрудника ТЦК оштрафовали за выключенную боди-камеру

Сотрудника ТЦК оштрафовали за выключенную боди-камеру

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 12:44
Работник ТЦК получил штраф 17 тыс. грн — в чем его обвиняют
Суд. Фото: Минобороны/Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Приморский районный суд Одессы признал сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки виновным в халатном отношении к военной службе. Ему назначили штраф в размере 17 тысяч гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление суда.

Читайте также:

Работник ТЦК получил штраф в 17 тыс. гривен

Согласно постановлению суда, нарушение заключалось в том, что военный намеренно выключил портативный видеорегистратор (боди-камеру) во время проверки документов у военнообязанных.

Во время судебного заседания адвокат военного заявил, что видеорегистратор использует карту памяти, которой хватает примерно на 2,5 часа записи. Также, по письменным объяснениям самого сотрудника ТЦК, ему якобы устно сообщали о неисправном техническом состоянии боди-камеры. Он не признал свою вину и пояснил, что на момент происшествия закрепленная за ним камера не работала по техническим причинам.

По его словам, при получении устройства от дежурного он проверил его работоспособность, и тогда камера была исправной. Однако во время проверки документов она якобы не включилась. В тот же вечер военный сообщил об этом дежурному устно, но служебного рапорта не составлял.

В то же время суд установил, что портативный нагрудный видеорегистратор был исправным. Во время проверки документов гражданина устройство по неизвестным причинам перестало работать. Дежурный в письменных объяснениях подтвердил, что военный действительно сообщал о неисправности камеры устно, однако письменных докладов о технической проблеме не было.

Кроме того, по словам дежурного, видеофиксация на таком портативном видеорегистраторе может осуществляться в течение 3-4 суток. В итоге суд признал военнослужащего виновным и оштрафовал его на 17 тысяч гривен.

Другие судебные решения

В Киеве суд отменил штраф в размере 8 500 грн, который был наложен ТЦК на мужчину за якобы неявку по повестке. Суд установил, что доказательств получения вызова гражданином нет.

Тем временем Шевченковский районный суд Львова вынес приговор врачу-стоматологу, обвиняемому в вымогательстве взятки за оформление отсрочки от военной службы. Ему назначен штраф в размере 93,5 тыс. гривен.

суд ТЦК и СП бодикамеры судебные решения
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
