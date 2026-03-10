Видео
Главная ТЦК В Кременчуге осудили мужчину из-за Telegram-чата о ТЦК

В Кременчуге осудили мужчину из-за Telegram-чата о ТЦК

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 10:02
Суд в Кременчуге дал условный срок за посты о ТЦК в Telegram
Пользование смартфоном. Фото: коллаж Новини.LIVE

Публикации в Telegram о местах вручения повесток и передвижении мобильных групп в Кременчугском районе закончились для местного жителя уголовным приговором. Мужчина в суде признал вину, заключил соглашение с прокурором и получил условное наказание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Мужчину наказали за слив данных о местах работы работников ТЦК

По материалам производства, еще в начале 2024 года он присоединился к открытому Telegram-чату. Там участники передавали друг другу информацию о местах вручения повесток, блокпостах и появлении мобильных групп территориальных центров комплектования и полиции. Следствие пришло к выводу, что распространение таких данных фактически мешало проведению мобилизационных мероприятий.

В судебном решении отдельно перечислены эпизоды, которые стали основанием для обвинения. Речь идет о сообщениях обвиняемого относительно районов Кагамлыка и Молодежного, улиц Мечты и Леси Украины, территории возле бывшего ПТУ №2, а также выезда из Песчаного. Именно эти сообщения, по версии следствия, мужчина и размещал в чате, сообщая о местах пребывания мобильных групп в Кременчуге и районе.

Обвиняемый свою вину признал полностью. В деле он пошел на сделку с прокурором о признании виновности. Также, как указано в приговоре, мужчина перечислил 5 тыс. грн на поддержку Вооруженных сил Украины.

В итоге суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время в колонию его не отправили — от отбывания этого наказания мужчину освободили, установив два года испытательного срока.

По похожему уголовному делу недавно наказали двух администраторов Viber-сообщества в Кировоградской области, которые также сливали данные о месте работы ТЦК.

В Днепре будут судить врачей, которые выдавали липовые справки от ВВК о ВИЧ-инфекции у военнообязанных.

Тем временем в Одессе наказали в суде работника ТЦК, который не включал бодикамеру.

суд Telegram Полтавская область ТЦК и СП судебные решения
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
