Суд в Кременчуге дал условный срок за посты о ТЦК в Telegram

Пользование смартфоном. Фото: коллаж Новини.LIVE

Публикации в Telegram о местах вручения повесток и передвижении мобильных групп в Кременчугском районе закончились для местного жителя уголовным приговором. Мужчина в суде признал вину, заключил соглашение с прокурором и получил условное наказание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Мужчину наказали за слив данных о местах работы работников ТЦК

По материалам производства, еще в начале 2024 года он присоединился к открытому Telegram-чату. Там участники передавали друг другу информацию о местах вручения повесток, блокпостах и появлении мобильных групп территориальных центров комплектования и полиции. Следствие пришло к выводу, что распространение таких данных фактически мешало проведению мобилизационных мероприятий.

В судебном решении отдельно перечислены эпизоды, которые стали основанием для обвинения. Речь идет о сообщениях обвиняемого относительно районов Кагамлыка и Молодежного, улиц Мечты и Леси Украины, территории возле бывшего ПТУ №2, а также выезда из Песчаного. Именно эти сообщения, по версии следствия, мужчина и размещал в чате, сообщая о местах пребывания мобильных групп в Кременчуге и районе.

Обвиняемый свою вину признал полностью. В деле он пошел на сделку с прокурором о признании виновности. Также, как указано в приговоре, мужчина перечислил 5 тыс. грн на поддержку Вооруженных сил Украины.

В итоге суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время в колонию его не отправили — от отбывания этого наказания мужчину освободили, установив два года испытательного срока.

