Главная ТЦК Суд отменил повторный штраф за необновление данных

Дата публикации 26 марта 2026 03:32
Гражданские мужчины с представителями ТЦК и СП. Фото иллюстративное: коллаж Новини.LIVE

Жителя Ивано-Франковской области дважды оштрафовали за несвоевременное обновление военно-учетных данных. Чтобы обжаловать такое решение, мужчина обратился в суд.

Об этом говорится в решении, которое Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области принял 16 марта, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Согласно судебным материалам, в мае прошлого года истец уплатил 25,5 тысячи гривен штрафа за нарушение правил воинского учета, потому что не вовремя обновил данные. Через два месяца ему вынесли еще одно постановление, согласно которому надо было оплатить еще 17 тысяч гривен штрафа. Мужчина решил, что не должен дважды отвечать за одно нарушение, а дело не должны были рассматривать без его присутствия, поэтому решил обжаловать решение о наложении штрафа.

Решение суда

Судья удовлетворил иск. Повторный штраф отменили. Дело закрыли. К тому же ТЦК и СП должен возместить истцу более 665 гривен, которые тот уплатил за судебный сбор.

"Никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение", — говорится в приговоре.

В течение десяти дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Восьмой апелляционный административный суд.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что суд оштрафовал жителя Сумщины. Мужчина распространял в Telegram информацию о мобилизационных мероприятиях. Теперь он должен заплатить 51 тысячу гривен.

Также Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр писал, что на Закарпатье трое мужчин совершили нападение на работников ТЦК, когда те проверяли у них документы. Получил повреждения служебный автомобиль военнослужащих. Во время досудебного расследования нарушители будут находиться под стражей.

суд ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
