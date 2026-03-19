Украинца оштрафовали на большую сумму за публикации о мобилизации

Украинца оштрафовали на большую сумму за публикации о мобилизации

Дата публикации 19 марта 2026 03:32
Украинца оштрафовали на большую сумму за публикации о мобилизации
Заседание суда. Фото: УНИАН

Сумской районный суд Сумской области вынес приговор мужчине, который распространял в мессенджере информацию о мобилизационных мероприятиях. Речь идет о публикациях с указанием мест и времени работы территориальных центров комплектования. Такие действия были признаны вмешательством в деятельность Вооруженных сил Украины.

Суд квалифицировал их по статье о препятствовании законной работе военных формирований, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Единый реестр досудебных расследований.

Следствие установило, что житель региона участвовал в Telegram-сообществе, где регулярно публиковались сообщения о передвижении и работе ТЦК. Обвиняемый лично размещал информацию о блокпостах, оповещении военнообязанных и действиях военных. Сообщения охватывали различные районы и направления выезда из Сум. Данные распространялись в течение 2024–2025 годов и были доступны тысячам пользователей.

Суд учел признание вины и назначил штраф

По материалам дела, такие публикации усложняли проведение мобилизационных мероприятий и могли влиять на комплектование Вооруженных сил. В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал вину и заключил соглашение с прокурором. Суд учел смягчающие обстоятельства, включая раскаяние и содействие следствию. В результате мужчине назначен штраф в размере 51 тысячи гривен.

Также суд постановил конфисковать мобильный телефон, с помощью которого распространялась информация. Дело стало примером того, что публикации о действиях ТЦК в открытых чатах рассматриваются как вмешательство в работу оборонного сектора. Подобные действия могут повлечь уголовную ответственность в условиях военного положения. Решение уже вступило в силу.

суд штраф Сумская область мобилизация ТЦК и СП
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
