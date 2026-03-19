Українця оштрафували на велику суму за публікації про мобілізацію

Засідання суду. Фото: УНІАН

Сумський районний суд Сумської області ухвалив вирок чоловікові, який поширював у месенджері інформацію про мобілізаційні заходи. Йдеться про публікації із зазначенням місць і часу роботи територіальних центрів комплектування. Такі дії були визнані втручанням у діяльність Збройних сил України.

Суд кваліфікував їх за статтею про перешкоджання законній роботі військових формувань, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Слідство встановило, що мешканець регіону брав участь у Telegram-спільноті, де регулярно публікувалися повідомлення про пересування та роботу ТЦК. Обвинувачений особисто розміщував інформацію про блокпости, оповіщення військовозобов'язаних і дії військових. Повідомлення охоплювали різні райони та напрямки виїзду із Сум. Дані поширювалися протягом 2024-2025 років і були доступні тисячам користувачів.

Суд врахував визнання провини та призначив штраф

За матеріалами справи, такі публікації ускладнювали проведення мобілізаційних заходів і могли впливати на комплектування Збройних сил. Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав провину та уклав угоду з прокурором. Суд врахував пом'якшувальні обставини, зокрема каяття та сприяння слідству. У результаті чоловікові призначено штраф у розмірі 51 тисячі гривень.

Також суд постановив конфіскувати мобільний телефон, за допомогою якого поширювалася інформація. Справа стала прикладом того, що публікації про дії ТЦК у відкритих чатах розглядаються як втручання в роботу оборонного сектору. Подібні дії можуть спричинити кримінальну відповідальність в умовах воєнного стану. Рішення вже набуло чинності.

