Не доказали факт вручения повестки: суд отменил штраф от ТЦК

В Черниговской области суд отменил постановление ТЦК о 17 тысячах гривен штрафа для мужчины, который якобы нарушил правила воинского учета. В ходе заседания представители центра комплектования не смогли доказать, что мужчина действительно нарушил закон.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Детали дела

ТЦК решил наказать мужчину штрафом за то, что он не явился в центр комплектования и не прошел ВВК. В то же время в суде истец утверждал, что он не получал повесток. Кроме того, мужчина имел право на отсрочку в связи с уходом за матерью с инвалидностью. К тому же, он прошел ВВК после самостоятельного обращения в центр комплектования в декабре 2025 года.

Представители ТЦК в суде настаивали, что повестка была сформирована средствами электронной системы. Ее якобы доставили по месту жительства истца. Кроме того, ответчик отмечал, что мужчина обязан был пройти повторный медицинский осмотр до 5 июня 2025 года как лицо, которое было ранее признано ограниченно годным к военной службе.

В то же время суд выяснил, что доказательств получения повестки нет. Кроме того, само постановление было составлено с нарушениями. В нем не указывалось, какая именно норма закона была нарушена.

Решение суда

Суд установил отсутствие доказательств того, что повестка была вручена. Иск мужчины удовлетворили. Постановление о привлечении к административной ответственности отменили, а производство по делу закрыли. Кроме того, с ответчика взыскан судебный сбор.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее похожее дело рассматривал суд в Ивано-Франковской области. ТЦК составил постановление о 17 тысячах гривен штрафа для военнообязанного, однако его отменили.

Также мы рассказывали о том, что житель Ивано-Франковской области обратился в суд из-за того, что его дважды оштрафовали за несвоевременное обновление данных. Суд иск удовлетворил. В решении указано, что за одно нарушение привлечь человека к ответственности дважды нельзя.