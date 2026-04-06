Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
На Ивано-Франковщине суд отменил 17 тыс. штрафа от ТЦК

На Ивано-Франковщине суд отменил 17 тыс. штрафа от ТЦК

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 10:02
Работник ТЦК вручает повестку мужчине. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Ивано-Франковской области ТЦК наложил на мужчину 17 тысяч гривен штрафа за нарушение правил воинского учета. Суд рассмотрел дело и отменил такое решение центра комплектования.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Детали дела

Мужчину привлекли к административной ответственности за то, что он не явился в ТЦК для прохождения ВВК. Центр комплектования вынес соответствующее постановление о 17 тысячах гривен штрафа.

Такое решение ТЦК мужчина обжаловал. Он заявил, что не получал повестки. Соответственно, не был должным образом уведомлен о необходимости явиться в территориальный центр комплектования. Кроме того, военнообязанный отметил, что он вовремя обновил данные, а также имел отсрочку от мобилизации.

Представители ТЦК в суде настаивали, что мужчина нарушил требования законодательства, ведь не прибыл по вызову. В то же время суд отметил, что отсутствуют доказательства надлежащего вручения повестки. В частности, нет данных о вручении под подпись, почтовым уведомлением или другими способами.

Читайте также:

Кроме того, ТЦК вынес постановление с нарушением сроков привлечения к административной ответственности. В частности, правонарушение зафиксировали 28 июля 2025 года, а постановление вынесли только 26 января 2026 года. Это превысило установленный трехмесячный срок.

Что решил суд

В конце концов суд удовлетворил иск мужчины. Постановление о вынесении штрафа отменили, а дело об админправонарушении закрыли. Кроме того, с ответчика взыскали 65,60 гривен судебного сбора в пользу истца.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее суд рассмотрел дело жителя Ивано-Франковской области, которого дважды оштрафовали за несвоевременное обновление военно-учетных данных. Постановление ТЦК о повторном штрафе отменили.

Также мы рассказывали о том, что в Запорожье судили чиновника ТЦК за то, что он помогал руководству в коррупционной сделке. Мужчину признали виновным и назначили три года испытательного срока.

штраф Ивано-Франковская область ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации