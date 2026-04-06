На Ивано-Франковщине суд отменил 17 тыс. штрафа от ТЦК

Работник ТЦК вручает повестку мужчине.

В Ивано-Франковской области ТЦК наложил на мужчину 17 тысяч гривен штрафа за нарушение правил воинского учета. Суд рассмотрел дело и отменил такое решение центра комплектования.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Детали дела

Мужчину привлекли к административной ответственности за то, что он не явился в ТЦК для прохождения ВВК. Центр комплектования вынес соответствующее постановление о 17 тысячах гривен штрафа.

Такое решение ТЦК мужчина обжаловал. Он заявил, что не получал повестки. Соответственно, не был должным образом уведомлен о необходимости явиться в территориальный центр комплектования. Кроме того, военнообязанный отметил, что он вовремя обновил данные, а также имел отсрочку от мобилизации.

Представители ТЦК в суде настаивали, что мужчина нарушил требования законодательства, ведь не прибыл по вызову. В то же время суд отметил, что отсутствуют доказательства надлежащего вручения повестки. В частности, нет данных о вручении под подпись, почтовым уведомлением или другими способами.

Читайте также:

Кроме того, ТЦК вынес постановление с нарушением сроков привлечения к административной ответственности. В частности, правонарушение зафиксировали 28 июля 2025 года, а постановление вынесли только 26 января 2026 года. Это превысило установленный трехмесячный срок.

Что решил суд

В конце концов суд удовлетворил иск мужчины. Постановление о вынесении штрафа отменили, а дело об админправонарушении закрыли. Кроме того, с ответчика взыскали 65,60 гривен судебного сбора в пользу истца.

