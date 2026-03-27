Главная ТЦК Суд наказал чиновника ТЦК за пособничество в получении взятки

Ua ru
Дата публикации 27 марта 2026 03:32
Работники ТЦК и судейский молоток. Фото иллюстративное: коллаж Новини.LIVE

В Запорожье старший инструктор по комплектованию и социальной поддержке помогал руководству в коррупционной сделке. Военного признали виновным. Правда, в тюрьме он не будет сидеть.

Об этом говорится в приговоре, который Вознесеновский районный суд Запорожья принял 17 марта, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Согласно судебным материалам, в октябре прошлого года обвиняемый взял у военнообязанного две тысячи долларов. Эти средства он должен был в дальнейшем передать руководителю отделения мобилизационной работы, чтобы тот помог "клиенту" призывного возраста решить вопрос с военным учетом: оформить документы, избежать розыска за неявку в военкомат. Деньги фигурант получил на улице Седова в Запорожье. По курсу доллара, который был на тот момент, сумма взятки составила 83 тысячи 220 гривен 40 копеек.

Решение суда

Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и способствовал следствию. Судимостей он ранее не имел.

Мужчине назначили пять лет заключения, три года лишения права занимать определенные должности и конфискацию имущества, но заменили наказание тремя годами испытательного срока.

Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Запорожский апелляционный суд.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что вдова и дочь погибшего защитника Украины выиграли дело против Минобороны. Родные военного, который погиб в Донецкой области в апреле 2023 года, доказали, что имеют право на денежную помощь от государства. Им выплатят 15 миллионов гривен.

Также Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр писал, что жителя Сумщины наказали за препятствование мобилизационным мероприятиям. Мужчина в Telegram распространял информацию о местах и времени работы сотрудников ТЦК. За это его оштрафовали на 51 тысячу гривен.

Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Виктория Козырь
