Суд наказал чиновника ТЦК за пособничество в получении взятки

Работники ТЦК и судейский молоток. Фото иллюстративное: коллаж Новини.LIVE

В Запорожье старший инструктор по комплектованию и социальной поддержке помогал руководству в коррупционной сделке. Военного признали виновным. Правда, в тюрьме он не будет сидеть.

Об этом говорится в приговоре, который Вознесеновский районный суд Запорожья принял 17 марта, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Согласно судебным материалам, в октябре прошлого года обвиняемый взял у военнообязанного две тысячи долларов. Эти средства он должен был в дальнейшем передать руководителю отделения мобилизационной работы, чтобы тот помог "клиенту" призывного возраста решить вопрос с военным учетом: оформить документы, избежать розыска за неявку в военкомат. Деньги фигурант получил на улице Седова в Запорожье. По курсу доллара, который был на тот момент, сумма взятки составила 83 тысячи 220 гривен 40 копеек.

Решение суда

Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и способствовал следствию. Судимостей он ранее не имел.

Мужчине назначили пять лет заключения, три года лишения права занимать определенные должности и конфискацию имущества, но заменили наказание тремя годами испытательного срока.

Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Запорожский апелляционный суд.

